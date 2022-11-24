وزير المالية يلتقي رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

جدة : البلاد

التقى وزير المالية محافظ المملكة لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، في مكتبه بالوزارة، اليوم الأربعاء 29 ربيع الآخر 1444هـ الموافق 23 نوفمبر 2022م، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية السيد جين لي تشون، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والبنك.

وخلال اللقاء، أشاد معالي الجدعان بالجهود التي يبذلها البنك خلال الأزمات المتداخلة، كما شدد على ضرورة تركيز البنك على دعم مشاريع البنية التحتية في القطاعات التي تشهد الحاجة الملحّة، مثل الطاقة والغذاء.

ونوّه على أهمية تعزيز جهود البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتحسين التعاون والشراكة الإقليمية لمعالجة تحديات التنمية عبر العمل في إطار تعاون وثيق مع مؤسسات التنمية، مؤكداً حرص المملكة على دعم هذه الجهود، وتعزيز وتوسيع سبل التعاون.

ومن جهته عبّر رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عن شكره وامتنانه لما تقدّمه المملكة من دعم لجهود البنك منذ تأسيسه، ومن آخرها تقديم المملكة دعم بقيمة 10 مليون دولار أمريكي لنافذة التمويل الخاصة في البنك المعنية بتيسير القروض الممنوحة للدول الأقل دخلاً. كما أشار إلى حرص البنك على تعزيز هذا التعاون، والمشاركة في المشاريع التنموية بالمملكة في عدة مجالات.

يُذكر أن المملكة عضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. ويعد البنك الذي تأسس عام 2015م وبدأ عملياته عام 2016م، ويتخذ من العاصمة الصينية بكين مقراً له، مؤسسة تمويلية إنمائية متعددة الأطراف، تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين ترابط البنى التحتية في قارة آسيا وخارجها من خلال الاستثمار في البنية التحتية الخضراء التي تعكس الاستدامة والابتكار.