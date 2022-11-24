    ابن ياوندي يهدي نقاط الكاميرون لسويسرا في مونديال قطر 2022

جدة- البلاد

سجل بريل دونالد إمبولو مهاجم منتخب سويسرا، هدفًا في شباك المنتخب الكاميروني، ضمن الجولة الأولى بمنافسات المجموعة السابعة بمونديال قطر (2022).

جاء هدف إمبولو في الدقيقة 49 من زمن أحداث المباراة بعد عرضية من شيردان شاكيري، ليتقدم المنتخب السويسري بهدف دون رد. إمبولو من مواليد العاصمة الكاميرونية “ياوندي”، إلا أن صاحب الـ25 عامًا يمتلك الجنسية السويسرية.

إمبولو المولود في العاصمة الكاميرونية ياوندي وصل إلى أوروبا في سن الرابعة، وبعد فترة من التردد اختار تمثيل منتخب سويسرا، لكن الظروف جعلته يلعب أول مبارياته في كأس العالم 2022 أمام بلد مولده، ويسجل لأول مرة بعد أن لعب 4 مباريات سابقة في نسخة 2018.

وتحدث إمبولو عن خصوصية مواجهة بلده الأمر، قائلًا: “هذا ليس النور السيئ من الضغوط، إنه شيء إيجابي، كأس العالم يعد شيئا ضخما، تمثل بلدك، كما أنك تلعب أمام بلدك الأم، هذا يجعل الأمر أكثر تميزًا، كأس العالم بطولة كبيرة بالفعل، واللعب ضد الكاميرون لن يضيف ضغوطات أكبر”.

وشارك صاحب الأصول الكاميرونية في 59 مباراة دولية رفقة المنتخب السويسري استطاع أن يسجل 11 هدفًا دوليًا قبل أن يرفع رصيد أهدافه إلى 12.وخاض إمبولو العديد من المحطات خلال مسيرته بداية من شباب يونج بويز السويسري قبل أن يرحل إلى بازل مع فريق الشباب أيضًا ثم الصعود للفريق الأول موسم (2014 – 2015). وانتقل إمبولو إلى صفوف موناكو الفرنسي في صيف 2022 قادمًا من بروسيا مونشنجلادباخ في صفقة قدرت بـ13 مليون يورو تقريبًا. جدير بالذكر أن المنتخب السويسري يتواجد في المجموعة السابعة التي تضم (البرازيل – صربيا – الكاميرون).