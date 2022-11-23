طريقة عمل صلصة السيرز

تتبيلة سلطة سيزر منزلية الصنع بسيطة وسهلة ومذاقها أفضل من الصلصة المشتراة من المتجر مصنوع من الأنشوجة والثوم وجبن البارميزان وعصير الليمون وصفار البيض

المقادير اللازمة

صفار بيض 1

2 فص ثوم مفروم ناعم

1 ¾ ملاعق كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة معجون الأنشوجة

1 ملعقة صغيرة خردل ديجون

ملعقة صغيرة صلصة رسيستيرشاير

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف كوب زيت زيتون بكر ممتاز

ربع كوب جبن بارميزان مبشور

طريقة العمل

أضيفي صفار البيض والثوم وعصير الليمون ومعجون الأنشوجة وخردل ديجون وصلصة رسيستيرشاير والفلفل الأسود في وعاء الخلط

ثم اخفقي معًا حتى يتجانس.

ضعي زيت الزيتون ببطء مع الخفق بقوة حتي يتشكل خليط سميك قليلاً

أضيفي جبنة البارميزان وتذوقي الخليط

ثم اضبطي الصلصة بعصير الليمون والتوابل الأخرى حسب رغبتك

ثم تقدم بحسب الرغبة