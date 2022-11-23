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طريقة عمل صلصة السيرز

نيفين عباسaccess_time29 / ربيع الآخر / 1444 هـ      23 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

تتبيلة سلطة سيزر منزلية الصنع بسيطة وسهلة ومذاقها أفضل من الصلصة المشتراة من المتجر مصنوع من الأنشوجة والثوم وجبن البارميزان وعصير الليمون وصفار البيض

المقادير اللازمة

صفار بيض 1
2 فص ثوم مفروم ناعم
1 ¾ ملاعق كبيرة عصير ليمون
1 ملعقة صغيرة معجون الأنشوجة
1 ملعقة صغيرة خردل ديجون
ملعقة صغيرة صلصة رسيستيرشاير
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
نصف كوب زيت زيتون بكر ممتاز
ربع كوب جبن بارميزان مبشور

طريقة العمل

أضيفي صفار البيض والثوم وعصير الليمون ومعجون الأنشوجة وخردل ديجون وصلصة رسيستيرشاير والفلفل الأسود في وعاء الخلط
ثم اخفقي معًا حتى يتجانس.
ضعي زيت الزيتون ببطء مع الخفق بقوة حتي يتشكل خليط سميك قليلاً
أضيفي جبنة البارميزان وتذوقي الخليط
ثم اضبطي الصلصة بعصير الليمون والتوابل الأخرى حسب رغبتك
ثم تقدم بحسب الرغبة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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