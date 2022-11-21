طريقة عمل كوكيز التوت البري واللوز

كوكيز التوت البري واللوز هي وجبة الإفطار المثالية في الصباح كما أنها صحية للغاية ولذيذة

المقادير اللازمة

كوب زبدة

نصف كوب زبدة فول سوداني كريمية

نصف كوب سكر بني

1/3 كوب سكر

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

2½ كوب شوفان سريع الطهي

كوب دقيق لجميع الأغراض

كوب دقيق قمح

نصف كوب من جنين القمح

1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

1 ملعقة صغيرة صودا الخبز

1 ملعقة صغيرة ملح

1 كوب توت بري مجفف

1 كوب لوز مقشر

طريقة العمل

تخلط الزبدة المخفوقة مع زبدة الفول السوداني والسكريات معًا في وعاء خلط كبير

يضاف البيض واحدًا تلو الآخر ويخلط حتى يتجانس تمامًا

يخفق في خلاصة الفانيليا

في وعاء كبير يمزج الشوفان ، الدقيق ، جنين القمح ، القرفة ، صودا الخبز ، والملح. خفقت حتى تمتزج تمامًا. يقلب مع المكونات الرطبة

يضاف التوت البري واللوز

بردي العجين لمدة ساعة

سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت

تبطن صواني البسكويت بورق زبدة

تستخرج عجينة البسكويت باستخدام مغرفة البسكويت وتوضع على بعد بوصة واحدة على ورقة البسكويت

قومي بتسطيح الكوكيز قليلاً أو تشكيلها على شكل أقراص

اخبزيها لمدة 10 دقائق

اتركيها تبرد لعدة دقائق على ورقة البسكويت قبل إزالتها إلى رف التبريد

يخزن في وعاء محكم الغلق لمدة تصل إلى أسبوع