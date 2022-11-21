طريقة عمل شاي لاتيه الفانيليا

لمحبي شاي اللاتيه بنكهة الفانيليا

المقادير اللازمة

2 كوب ماء

2 حبة فلفل

3 فصوص قرنفل

1/8 ملعقة صغيرة جوزة الطيب

1/4 ملعقة صغيرة هيل مطحون

1/4 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

1 عود قرفة

2 كيس شاي أسود

1 ملعقة كبيرة سكر بني

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1/2 كوب حليب

طريقة العمل

يمزج الماء وحبوب الفلفل والقرنفل والهيل والزنجبيل وجوزة الطيب وعود القرفة في قدر صغير

يغلى المزيج لمدة خمس دقائق على الأقل (كلما طالت مدة الغليان ، زادت نكهة التوابل)

أطفئي النار وضعي أكياس الشاي في الماء

يقلب لمدة 5-6 دقائق

أضيفي السكر البني والفانيليا مع التقليب

سخني الحليب في الميكروويف لمدة 15 ثانية على نار متوسطة وقلبي مع الشاي

قدميه على الفور