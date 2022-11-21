المرأه صحة و عافية

طريقة عمل شاي لاتيه الفانيليا

نيفين عباسaccess_time27 / ربيع الآخر / 1444 هـ      21 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

لمحبي شاي اللاتيه بنكهة الفانيليا

المقادير اللازمة

2 كوب ماء
2 حبة فلفل
3 فصوص قرنفل
1/8 ملعقة صغيرة جوزة الطيب
1/4 ملعقة صغيرة هيل مطحون
1/4 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون
1 عود قرفة
2 كيس شاي أسود
1 ملعقة كبيرة سكر بني
1 ملعقة صغيرة فانيليا
1/2 كوب حليب

طريقة العمل

يمزج الماء وحبوب الفلفل والقرنفل والهيل والزنجبيل وجوزة الطيب وعود القرفة في قدر صغير
يغلى المزيج لمدة خمس دقائق على الأقل (كلما طالت مدة الغليان ، زادت نكهة التوابل)
أطفئي النار وضعي أكياس الشاي في الماء
يقلب لمدة 5-6 دقائق
أضيفي السكر البني والفانيليا مع التقليب
سخني الحليب في الميكروويف لمدة 15 ثانية على نار متوسطة وقلبي مع الشاي
قدميه على الفور

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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