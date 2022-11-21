طريقة عمل شاي لاتيه الفانيليا

لمحبي شاي اللاتيه بنكهة الفانيليا
المقادير اللازمة
2 كوب ماء
2 حبة فلفل
3 فصوص قرنفل
1/8 ملعقة صغيرة جوزة الطيب
1/4 ملعقة صغيرة هيل مطحون
1/4 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون
1 عود قرفة
2 كيس شاي أسود
1 ملعقة كبيرة سكر بني
1 ملعقة صغيرة فانيليا
1/2 كوب حليب
طريقة العمل
يمزج الماء وحبوب الفلفل والقرنفل والهيل والزنجبيل وجوزة الطيب وعود القرفة في قدر صغير
يغلى المزيج لمدة خمس دقائق على الأقل (كلما طالت مدة الغليان ، زادت نكهة التوابل)
أطفئي النار وضعي أكياس الشاي في الماء
يقلب لمدة 5-6 دقائق
أضيفي السكر البني والفانيليا مع التقليب
سخني الحليب في الميكروويف لمدة 15 ثانية على نار متوسطة وقلبي مع الشاي
قدميه على الفور