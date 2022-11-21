طريقة عمل الجرانولا

الجرانولا أي الگرانولا هي طعام يتناول في الإفطار أو كوجبة خفيفة ويتكون من حبوب الشوفان والمكسرات والعسل أو محلى مثل السكر البني أو شراب القيقب

المقادير اللازمة

3 أكواب شوفان

1 كوب جوز هند مبشور

1 كوب لوز مقطع أو أي مكسرات أخرى تفضليها

3 ملاعق كبيرة عسل أو شراب القيقب

1/4 كوب سكر بني

1/4 كوب زيت جوز الهند أو زيت زيتون بكر ممتاز

1 ملعقة صغيرة قرفة

1 ملعقة صغيرة ملح

1 كوب توت بري مجفف أو فواكه مجففة أخرى (زبيب ، مشمش ، كرز ، إلخ.)

طريقة العمل

يسخن الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت

قومي بتبطين صينية الخبز بورق زبدة أو حصيرة سيليكون للخبز

يمزج الشوفان وجوز الهند المبشور واللوز في وعاء كبير

في وعاء صغير اخلطي العسل والسكر البني والزيت والقرفة والملح

ضعيه في الميكروويف لمدة 30 ثانية ويقلب حتى يتجانس

يضاف مزيج العسل إلى مزيج الشوفان ويحرك المزيج

يوزع على صينية خبز ويخبز لمدة 20 إلى 25 دقيقة أو يصبح لونه بنياً ذهبياً مع التحريك كل 7 إلى 8 دقائق

دعي الجرانولا يبرد تمامًا مع التحريك من حين لآخر

قلبيه في التوت البري المجفف

قومي بتخزين الجرانولا في حاوية محكمة الإغلاق لمدة تصل إلى أسبوعين