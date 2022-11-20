الرياضة

الأخضر يواصل تحضيراته للأرجنتين.. ورينارد يتحدث للإعلام

صحيفة البلادaccess_time26 / ربيع الآخر / 1444 هـ      20 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

 

الدوحة- البلاد
واصل المنتخب السعودي اليوم تدريباته في مقر إقامته في دولة قطر؛ استعدادًا لمواجهة منتخب الأرجنتين بعد غدٍ الثلاثاء على استاد لوسيل، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم FIFA قطر 2022™.

ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، بعدها أجريت تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة. على صعيد متصل، واصل اللاعب رياض شراحيلي تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي.

ويختتم الأخضر يوم غدٍ استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الواحدة والنصف مساءً، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.
من جهة أخرى، يعقد المدير الفني للمنتخب إيرڤي رينارد غدًا الاثنين عند الساعة السابعة مساءً مؤتمرًا صحفيًا في مركز قطر الدولي للمؤتمرات QNCC، للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب الأرجنتين.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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