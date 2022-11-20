الأخضر يواصل تحضيراته للأرجنتين.. ورينارد يتحدث للإعلام

الدوحة- البلاد

واصل المنتخب السعودي اليوم تدريباته في مقر إقامته في دولة قطر؛ استعدادًا لمواجهة منتخب الأرجنتين بعد غدٍ الثلاثاء على استاد لوسيل، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم FIFA قطر 2022™.

ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، بعدها أجريت تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة. على صعيد متصل، واصل اللاعب رياض شراحيلي تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي.

ويختتم الأخضر يوم غدٍ استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الواحدة والنصف مساءً، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

من جهة أخرى، يعقد المدير الفني للمنتخب إيرڤي رينارد غدًا الاثنين عند الساعة السابعة مساءً مؤتمرًا صحفيًا في مركز قطر الدولي للمؤتمرات QNCC، للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب الأرجنتين.