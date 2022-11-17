أمير المدينة يرعى مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين مدارس مداك العالمية وجامعة “كاوست”

المدينة المنورة : البلاد

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس أمناء مدارس مداك العالمية، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين مدارس مداك العالمية وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” بالإضافة إلى توقيع اتفاقيتي تعاون تعليمية ثنائية للجامعة مع تعليم المنطقة وكليات الريان الأهلية.

ووقع الاتفاقيات من جانب مدارس مداك العالمية، بول أودونال، مدير المدارس، ومن جانب جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية الدكتور سلطان البركاتي مدير أكاديمية “كاوست”، ومن جانب تعليم المدينة المدير العام بالإنابة الدكتور خالد الوسيدي، ومن جانب كليات الريان الأهلية رئيس الكليات الدكتور عبدالعزيز الحارثي.

وتهدف الاتفاقية التعليمية إلى تقديم عدد من البرامج المشتركة بين مداك و “كاوست” لتعزيز المهارات الطلابية وتنظيم مبادرات علمية ومشاريع تطويرية تهدف إلى تقديم نموذج تعليمي متميز في المنطقة، وتعزيز القدرة على الابتكار والتطوير في البرامج التعليمية بالإضافة إلى رفع المهارات لدى العاملين في المجال التعليمي وتعزيز مستوى التنسيق بين الجهتين لتبادل الخبرات بين المؤسسات التعليمية بما يعزز المعرفة والفائدة للطلاب والطالبات.

كما تهدف الاتفاقيات الثنائية بين “كاوست” وتعليم المدينة وكلية الريان الأهلية إلى تعزيز العلاقة مع مؤسسات التعليم في المنطقة لتبادل الخبرات والمعارف التعليمية والتقنيات الرقمية وتطوير مهارات التفكير النقدي والإبداعي انطلاقًا من ركائز الاستثمار في التعليم من أجل بناء نظام تعليمي أكثر مرونة واستدامة وشمولاً وبما يعزز مستقبل التعليم على مستوى المنطقة وتعزيز الانتقال السلس بين التعليم والعمل في ظل التباين بين مهارات الخريجين ومتطلبات سوق العمل.

وتأتي رعاية سمو أمير منطقة المدينة المنورة لهذه النوعية من الاتفاقيات التعليمية لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين مؤسسات التعليم في خطوة تدعم تطبيق نواتج برامج الاتفاقيات وتوظيفها في الميدان التربوي والتركيز على مهارات المستقبل بما يُمكّن الجيل الجديد من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية محلياً والمنافسة في سوق العمل عالمياً.