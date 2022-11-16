أكد على تقوية الاستجابة للجوائح المستقبلية..الجدعان: أمن الغذاء والطاقة والتحول الرقمي تتصدر أولويات قمة G20

الرياض – البلاد

أكّد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، أن مشاركة المملكة في أعمال قمة مجموعة العشرين (G20) تأتي استكمالاً لدورها القيادي والبناء للنجاحات التي حققتها خلال رئاستها لأعمال القمة عام 2020م، على الرغم من تزامنها مع الظروف الاستثنائية التي شهدها العالم بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى التزام المملكة بالعمل مع شركائها في مجموعة العشرين لإعداد آلية للتمويل المستدام وذلك لتقوية الاستجابة للجوائح المستقبلية، بالإضافة إلى تحسين الحوكمة الدولية والتعاون بين صانعي السياسة العالمية.

وبين وزير المالية أنه سبق وأن دعا خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الذي أقيم في مدينة واشنطن في منتصف شهر أكتوبر الماضي إلى ضرورة حماية سلاسل الإمداد من أي انقطاعات مستقبلية، مع دعم موقف الرئاسة الإندونيسية بأهمية استجابة مجموعة العشرين لتحديات أمن الغذاء، ومواصلة الجهود الدولية للوصول إلى حلول فعالة لمواجهة التغير المناخي مع الحرص على توفر مصادر الطاقة والغذاء، خصوصاً للدول الفقيرة والأشد فقراً.

وتناول معاليه اجتماع وزراء المالية والزراعة التابع لمجموعة العشرين الذي تم عقده لأول مرة تحت الرئاسة الإندونيسية بالتعاون مع المملكة العربية السعودية في العاصمة الأمريكية واشنطن على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين لعام 2022م، بحضور وزراء المالية والزراعة لدول مجموعة العشرين بالإضافة إلى ممثلي عدد من الدول المدعوة والمنظمات الدولية، مفيدًا أن المجتمعين أكدوا ضرورة اتخاذ إجراءات فورية للتصدي لأزمة انعدام الأمن الغذائي التي يواجهها العالم، مؤكدًا أهمية وحدة المجموعة العشرين والعمل سريعاً لمعالجة الأزمة ، كما سلط الضوء على الأزمات المتعددة والمتداخلة التي يمر بها العالم والتي دفعت بأسعار المواد الغذائية إلى مستويات قياسية.