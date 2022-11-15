تين هاغ يأمر بالتخلص من رونالدو!

قالت تقارير مقرّبة من دوائر مانشستر يونايتد: إن المدرب إيريك تين هاغ أبلغ إدارة النادي بضرورة التخلص من كريستيانو رونالدو في الميركاتو الشتوي المقبل.

وذكرت يومية “تلغراف” البريطانية أن تين هاغ اتخذ قرارًا قطعيًا بعدم لعب رونالدو (37 عامًا) مع مانشستر يونايتد مرة أخرى بعد تصريحات اللاعب الأخيرة.

وحلّ رونالدو ضيفًا على الصحفي البريطاني الشهير بييرس مورغان في “سكاي سبورتس” وكشف عديد الكواليس عن فترته الحالية مع مانشستر يونايتد.

وقال رونالدو: إنه لا يحترم مدربه الهولندي إيريك تين هاغ، لأن المدرب لا يحترمه بعد تغريمه وعقابه بالتدريب مع فريق الشباب واستبعاده من المباريات.

كما اوضح -أفضل لاعب في العالم 5 مرات- أنه تعرض للخيانة من مانشستر يونايتد، وأن هناك 3 أشخاض في الإدارة يريدون طرده خارج أسوار النادي.

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بحسب التقارير، فإن تين هاغ أمر إدارة النادي بفسخ عقد رونالدو خاصة أن تعاقده ينتهي مع مانشستر يونايتد بانقضاء الموسم الجاري 2022-2023.

في حال فسخ النادي عقد رونالدو، فإن “صاروخ ماديرا” سيتحصل على مبلغ مالي كبير بالنظر إلى راتبه الذي يبلغ 550 ألف يورو في الأسبوع الواحد.. وسيضطر مانشستر يونايتد إلى تعويض رونالدو بمبلغ إنها تعاقدي يقارب 12 مليون يورو، وهو قيمة راتبه إلى نهاية الموسم الحالي.