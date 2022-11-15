اجعل رحلة سفرك القادمة تجربة مريحة واستثنائية باستخدام إحدى هذه الصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

دبي – البلاد

يواصل المسافرون مجدداً رحلات سفرهم بزخم كبير، حيث ارتفعت حركة المرور الجوي في الشرق الأوسط بنسبة 246.5٪ في يونيو 2022، ولكن مسافري اليوم متنوعو الاتجاهات ومتمرّسون، ويتوقعون من مزودي خدمات السفر تقديم تجارب سفر شخصية وذات قيمة. على مدى السنوات القليلة الماضية، طرأت هناك الكثير من التغيرات على رحلة المسافر، بحيث أصبح استخدام صالة المطار من الجوانب المهمة والملحّة.

ويُقدم »بريوريتي باس«، البرنامج الأصلي والرائد في السوق في مجال الصالات وتجارب السفر، وكذلك »لاونج كي« – وهو برنامج تابع لشركة كولينسون مصمم خصيصاً لبطاقات الدفع، على مدى الثلاثين عاماً الماضية، خدمات متنوعة تشمل البيع بالتجزئة وخيارات الأطعمة والمشروبات ومراكز الـ”سبا”. واحتفل »بريوريتي باس« بعيد ميلاده الثلاثين هذا العام ليتوّج ذكرى مرور ثلاثة عقود من النجاح في كسب ثقة المسافرين. وخلال الثلاثين عاماً الماضية، قدّم البرنامج الذي تملكه وتديره شركة “كولينسون”، للأعضاء ميزة استخدام صالات المطارات حول العالم، بما في ذلك إتاحة إمكانية الدخول إلى الصالات للمسافرين بالدرجة الاقتصادية أو الدرجة الاقتصادية الممتازة، وهو ملتزم بتحسين تجربة السفر في المطار على مدى الثلاثين عاماً المقبلة.

وفقًا لاستطلاع كولينسون، فإن استخدام صالات المطارات مرتفع على نحو استثنائي في المنطقة. وكمؤشر على ذلك، فإن 98٪ من المستطلعين في المملكة العربية السعودية و95٪ في دولة الإمارات العربية المتحدة استخدموا صالات المطارات في العام السابق. كما كشف أحدث استطلاع أجرته كولينسون على أعضائها بأن استخدام صالات المطارات يأتي في المرتبة الثانية بعد التطعيمات من حيث زيادة ثقة السفر. وبالنظر إلى العدد الكبير من المسافرين بقصد الأعمال والترفيه في المنطقة، فليس من المستغرب أن يكون لدى برنامج »بريوريتي باس« و »لاونج كي« بعضاً من أفضل صالات المطارات في الشرق الأوسط. تعدُ هذه الصالات بتقديم تجارب سفر رائعة وقيّمة وترك أثر إيجابي لدى المسافرين، لا سيما من خلال ما توفره من مزايا عديدة مثل الاتصال بالإنترنت عالي السرعة ومرافق الاستحمام والسينما الخاصة. فيما يلي بعض من أفضل الصالات:

1- صالة مرحبا، مطار دبي الدولي – المبنى 3

تقدم صالة مرحبا للمسافرين من رجال الأعمال والسياح في دولة الإمارات العربية المتحدة خدمات الضيافة العربية الأصيلة والفريدة للمسافرين. يشتمل المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي على ثلاث صالات مرحبا رائعة يقع كل منها في إحدى ردهات المطار. بإمكان المسافرين التلذذ بأشهى أصناف المأكولات المتنوعة أثناء الاستمتاع بمشاهدة الإطلالة الأمامية على المدرج وتصفح الإنترنت عبر شبكة “واي فاي” عالية السرعة. كما سيضمن فريق عمل الصالة المتخصص والمؤهل على أعلى المستويات للمسافرين تجربة سفر رائعة ومريحة تترك لديهم ذكريات لا تُنسى.

2- صالة المها في مطار حمد الدولي – الدوحة

تجمع صالة المها في مطار حمد الدولي بالدوحة بين أروع أصناف المأكولات العالمية الشهية ومركز خدمات رجال الأعمال المتطور. بإمكان الزوار المتجهين إلى قطر أو خارجها تذوق الأطعمة الطازجة، والتي تشمل مجموعة متنوعة من اللفائف اللذيذة والسندويشات والعصائر، والاستفادة كذلك من تصفح الإنترنت عبر شبكة “واي فاي” عالية السرعة، كما تحتوي الصالة على منطقة التلفزيون ومنطقة للمطالعة التي تزخر بتشكيلة مختارة ومتميزة من مواد القراءة. وبمقدور روّاد الصالة أيضاً استخدام مرافق الاستحمام لتجديد طاقتهم وحيويتهم بعد رحلة طويلة ومرهقة.

3- صالة مرحبا في مطار الملك خالد الدولي بالرياض

هل تعتزم التوقف لفترة طويلة في الرياض؟ لا عليك، فإن صالة مرحبا توفر لك كل ما يلزمك للاسترخاء والاستمتاع بمجموعة واسعة من الخدمات الحصرية. بإمكان المسافرين تعزيز تجربتهم في المطار من خلال زيارة صالة تسجيل الوصول والاستمتاع بخدمات الضيافة المتميزة. وهذه الصالة التي تعمل على مدار 24 ساعة متاحة لجميع المسافرين، بما في ذلك أولئك الذين يسافرون في الدرجة السياحية، وهي تقع في المبنيين 1 و2. كما يمكن لرواد الصالة الاستمتاع بالمأكولات والمشروبات اللذيذة أثناء متابعة مسلسلاتهم أو أفلامهم المفضلة من خلال شبكة “واي فاي” عالية السرعة. وهناك المزيد، تتوفر ردهة لعب للأطفال ومجلات للمسافرين الصغار. وفضلاً عن ذلك، يستطيع الزوار الاسترخاء وتجديد طاقتهم وحيويتهم في أحد مراكز الـ “سبا” أو استئجار سرير نهاري لأخذ قيلولة سريعة.

4- صالة “برايم كلاس” في مطار مسقط الدولي – مسقط

بإمكان المسافرين الاستمتاع بالاسترخاء والخدمات الاستثنائية في هذه الصالة الرحبة التي تبلغ مساحتها 33.000 قدم مربع، وهي إحدى أكثر الصالات روعة في التصميم ضمن شبكة »بريوريتي باس«، وقد حصدت لقب “أفضل صالة لعام 2020” في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. تضم صالة “برايم كلاس”، وهي إحدى أفضل صالات الانتظار في المنطقة، أماكن مخصصة للنوم وغرفة للعناية بالأطفال ومنطقة بوفيه رحبة. بمقدور محبي السينما من دائمي السفر، متابعة أحدث الأفلام في السينما الخاصة في الصالة. وتعد الصالة أيضاً الوحيدة في المنطقة التي تحتوي على غرفة ألعاب، ويحظى المسافرون بإمكانية استخدام أجهزة تحكم بألعاب “بلاي ستيشن” الأحدث من نوعها، لجعل هذه الرحلات الطويلة أكثر متعة وجاذبية. كما تشتمل الصالة على عدة غرف نوم خاصة متوفرة مجانًا للضيوف الذين تزيد فترة انتظارهم عن ثلاث ساعات.

5- صالة أهلين – بريميوم لاونج في مطار بيروت الدولي

بإمكان العملاء المسافرين من لبنان الاسترخاء في صالة أهلين – بريميوم في مطار بيروت الدولي. وبمقدور المسافرين أيضاً التخلص من صخب وضجيج مطار بيروت الدولي والاستمتاع باستخدام أحدث تجهيزات ووسائل الراحة المختلفة المصممة لجعل رحلتهم أكثر ملاءمة، مثل خدمة شبكة “واي فاي” عالية السرعة المجانية وخدمات الأطعمة والمشروبات، بالإضافة إلى احتوائها على غرفة منفصلة للتدخين.

إن لدى »بريوريتي باس« يقين راسخ بأهمية تزويد أعضائها بتجارب سفر متميزة ومدعومة بالتقنية الرقمية لتحسين تجربة السفر الكليّة. إن صالات المطار هذه تحوّل رحلة سفر العميل من عملية طويلة ومرهقة إلى لحظات من المتعة والاسترخاء. بإمكان المسافرين الشرق أوسطيين المحتملين الاستمتاع بأجواء الراحة والاسترخاء والتجدد والانتعاش في صالات المطار هذه من خلال الانضمام إلى شبكة »بريوريتي باس« دائمة التوسع.