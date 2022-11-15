إطلاق أول رحلات جوية مباشرة بين عمّان والعلا

العلا : البلاد

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا تدشين رحلات جوية مباشرة بين العاصمة الأردنية عمّان ومحافظة العُلا، وذلك بالتعاون مع الخطوط الجوية الملكية الأردنية، حيث يهدف خط الطيران الجديد إلى ربط الرحلات السياحية بين البتراء والعُلا، المدينتين الأهم والأبرز في الحضارة النبطية القديمة.

وبحلول الربع الأول من العام القادم 2023، ستكون العُلا وعمّان على بُعدِ رحلةٍ جويةٍ واحدة، حيث ستبدأ الملكية الأردنية بتشغيل أول خدمة مجدولة على الإطلاق بين عمّان ومطار العلا الدولي، بواقع رحلتين في الأسبوع، وذلك ابتداءً من 10 يناير 2023.

وستكون الرحلات الجوية المباشرة عمّان -العُلا- عمّان ، مجدولة على متن طائرات إمبراير التي تتسع لـ 100 راكب, أما مواعيد الرحلات فستكون أيام الثلاثاء والجمعة، حيث تغادر الرحلات من عمّان عند تمام الساعة 3.25 صباحاً وتصل إلى العلا في الساعة 6.05 في صباح نفس اليوم, ثم تغادر الرحلات مطار العلا عند الساعة 7.05 صباحاً وتصل إلى عمّان في الساعة 7.45 صباحاً (بحسب التوقيت المحلي لكل مدينة).

وتشتهر مدينة العُلا بأنها موطن لموقع الحِجر التاريخي وهو أول موقع للتراث العالمي لليونسكو في المملكة العربية السعودية، حيث تبلغ مساحته 52 هكتاراً، ويحتوي على أكثر من 110 مقابر منحوتة في التشكيلات الصخرية العملاقة والمحاطة بالتضاريس الصحراوية المهيبة للعُلا. كانت الحِجر ثاني أكبر مدينة في الحضارة النبطية بعد العاصمة البتراء.

وارتبط اسم الأنباط بطريق تجارة البخور الشهير الذي تَحَكَّمَ في ذلك الوقت بقوافل البخور والتوابل وغيرها من السلع التي كانت مرغوبة بشدة حينها، واحتل هذا الطريق مكانة بالغة الأهمية في الألفية الأولى قبل الميلاد عندما امتدّ من موانئ البحر الأبيض المتوسط إلى بلاد الشام ومصر وشمال شرق أفريقيا والجزيرة العربية واتّصَلَ بالهند وما وراءها من الحضارات القديمة.

وسيتم تشغيل المسار الجوي الجديد من 10 يناير 2023 حتى 23 مارس 2023، ويمكن حجز الرحلات عن طريق مزودي خدمات السفر وموقع الملكية الأردنية www.rj.com.