بعد تصريحاته النارية.. ما الوجهة القادمة لكريستيانو رونالدو؟

بات رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مانشستر يونايتد حتميًا في انتقالات شتاء 2023 بعد تصريحاته الأخيرة التي هزت الوسط الرياضي العالمي.

رونالدو (37 عامًا) حلّ ضيفًا على الصحفي البريطاني الشهير بييرس مورغان ببرنامجه، وكشف عديد الكواليس عن فترته الحالية مع مانشستر يونايتد.

وقال رونالدو: إنه لا يحترم مدربه الهولندي إيريك تين هاغ، لأن المدرب لا يحترمه بعد تغريمه وعقابه بالتدريب مع فريق الشباب واستبعاده من المباريات.

نهاية علاقة رونالدو مع مانشستر يونايتد

كما اوضح -أفضل لاعب في العالم 5 مرات- أنه تعرض للخيانة من مانشستر يونايتد، وأن هناك 3 أشخاض في الإدارة يريدون طرده خارج أسوار النادي.

من غير المرحج أن يلعب رونالدو مع مانشستر يونايتد مرة أخرى بعد هذه التصريحات، التي اعتبرتها الصحافة الإنجليزية نهاية العلاقة بين الطرفين.

رونالدو ألمح في المقابلة إلى أنه سيواصل مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأنه توصل لاتفاق مع نادٍ مرموق دون الكشف عن اسمه.

