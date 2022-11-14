بعد تصريحاته النارية.. ما الوجهة القادمة لكريستيانو رونالدو؟

بات رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مانشستر يونايتد حتميًا في انتقالات شتاء 2023 بعد تصريحاته الأخيرة التي هزت الوسط الرياضي العالمي.

رونالدو (37 عامًا) حلّ ضيفًا على الصحفي البريطاني الشهير بييرس مورغان ببرنامجه، وكشف عديد الكواليس عن فترته الحالية مع مانشستر يونايتد.

وقال رونالدو: إنه لا يحترم مدربه الهولندي إيريك تين هاغ، لأن المدرب لا يحترمه بعد تغريمه وعقابه بالتدريب مع فريق الشباب واستبعاده من المباريات.

نهاية علاقة رونالدو مع مانشستر يونايتد

كما اوضح -أفضل لاعب في العالم 5 مرات- أنه تعرض للخيانة من مانشستر يونايتد، وأن هناك 3 أشخاض في الإدارة يريدون طرده خارج أسوار النادي.

من غير المرحج أن يلعب رونالدو مع مانشستر يونايتد مرة أخرى بعد هذه التصريحات، التي اعتبرتها الصحافة الإنجليزية نهاية العلاقة بين الطرفين.

رونالدو ألمح في المقابلة إلى أنه سيواصل مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأنه توصل لاتفاق مع نادٍ مرموق دون الكشف عن اسمه.

"I feel betrayed." EXCLUSIVE: Cristiano Ronaldo tells Piers Morgan he feels like he's being forced out of Manchester United in an explosive interview. 90 Minutes with Ronaldo. Wednesday and Thursday at 8pm on TalkTV.@cristiano | @piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/nqp4mcXHB0 — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 13, 2022

ما النادي القادم لرونالدو؟

بحسب الشواهد، فإن تشيلسي الأقرب للتعاقد مع رونالدو لسبب واحد أن “البلوز” كان قريبًا من ضمه في بداية الموسم الحالي في الأساس.

وكان المعترض الوحيد على انضمام رونالدو إلى تشيلسي، المدرب السابق للنادي الألماني توماس توخيل، الذي تمت إقالته قبل شهرين.

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أي أن الطريق أصبح ممهدًا لرونالدو للانضمام إلى تشيلسي الراغب بدوره في التعاقد مع اللاعب لأغراض رياضية وتسويقية وتجارية.

ينتهي عقد رونالدو مع النادي بنهاية الموسم الجاري 2022-2023، ما يعني أن بإمكانه التوقيع لأي نادٍ بالمجّان خلال ميركاتو الشتاء المقبل.

وساءت علاقة رونالدو مع المدرب تين هاغ بسبب استبعاده لـ”صاروخ ماديرا” من المشاركة في المباريات، وإجلاسه الدائم على مقاعد البدلاء.