احتفال رونالدو الجديد “يغزو” ملاعب العالم

ألهم احتفال البرتغالي كريستيانو رونالدو الجديد رياضيين حول العالم في مختلف الألعاب، بعد أن احتفل بطريقة مبتكرة بعد تسجيله في مرمى شيريف.

وسجّل رونالدو (37 عامًا) هدفًا في فوز فريقه، مانشستر يونايتد أمام شيريف المولدوفي بنتيجة 3-0 في مسابقة الدوري الأوروبي نهاية الأسبوع الماضي.

احتفال رونالدو الجديد أثار الجدل في منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن أغمض عينيه ورفع رأسه إلى الأعلى مشبكّا أصابع يديه في بعضها على صدره.

شاهد احتفال رونالدو الجديد

ما معنى احتفالي رونالدو الجديد؟

نشر الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد تفسيرًا لاحتفال رونالدو الجديد، حيث كتب: “بإمكاننا الكشف الآن عن أن احتفال رونالدو كان مزحة مع زملائه”.

يضيف: “الاحتفال يسلط الضوء على الروابط القوية بين لاعبي مانشستر يونايتد، وهو تجسيد للموقف الذي ينام فيه رونالدو عند السفر مع الفريق”.

اقرأ أيضًا.. رونالدو يخسر 25% من راتبه مع مانشستر يونايتد.. ماذا حدث؟



رياضيون يقلدون احتفال رونالدو الجديد

وقلد احتفال رونالدو زميله في الفريق، البرازيلي أنتوني بعد أن سجّل هدفًا في مباراة لاحقة. إضافة إلى عديد الرياضيين في مختلف الألعاب.

أبرز من قلّد احتفال رونالدو كان نجم الكريكيت الجنوب إفريقي واين بارنيل (33 عامًا) خلال مشاركته في كأس العالم أمام منتخب الهند.

كما احتفل لاعبو كرة قدم من الدوري الإنجليزي والبرازيلي والأرجنتيني بنفس طريقة رونالدو؛ أبرزهم من فريق مانشستر سيتي للشباب.

Cristiano Ronaldo's new celebration has taken over 😌 pic.twitter.com/bBNrxHBvSt

— ESPN FC (@ESPNFC) October 31, 2022