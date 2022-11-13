توصيات مهمة في ختام مؤتمر الجمعية السعودية لطب أعصاب الأطفال

البلاد : متابعات

اختتمت الجمعية السعودية لطب أعصاب الأطفال أعمال مؤتمرها السنوي السابع والذي أقيم مؤخراً لمدة ثلاثة أيام في الفترة من 10-12 نوفمبر 2022م الموافق 16-18 ربيع الثاني 1444هـ بمدينة الرياض.

وأوضح الدكتور خالد حمدالله رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر بأن المؤتمر حظي بمشاركة أكثر من 40 متحدثاً من داخل المملكة وخارجها حيث تم اعتماد 20 ساعة تعليمية من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للمؤتمر، مشيراً إلى أن عدد الحضور بلغ 600 ، وعدد الأبحاث المقدمة 60 بحثا.

وقال الدكتور حمدالله أنه تم خلال المؤتمر مناقشة آخر المستجدات في التشخيص والعلاج للعديد من أمراض الجهاز العصبي لدى الأطفال، مثل الصرع لدى الأطفال، أمراض العضلات والأعصاب الطرفية مثل ضمور العضلات الشوكي والحثل العضلي وكذلك أمراض الحركة اللاإرادية لدى الأطفال.

وقد رافق المؤتمر ورشة عمل حول “الاعتلالات الحركية اللارادية لدى الأطفال”، بالإضافة إلى ورشه عن “كيفية عمل الأبحاث الطبية ” بالتعاون مع مجلة العلوم العصبية.

كما نوقشت العديد من الأوراق والملصقات البحثية المقدمة من قبل أطباء برامج زمالة أعصاب الأطفال وطلاب وطالبات كليات الطب في المملكة.

واعلن خلال المؤتمر نتائج مسابقة الدورة الثانية لدعم الأبحاث العلمية والتي سبق الإعلان عنها من قبل الجمعية، حيث جرى توزيع الجوائز على الأبحاث الفائزة في المسابقة .

فيما كرمت الجمعية مجموعة من الأطباء الذين كان لهم دوراً بارزاً في علاج الأمراض العصبية لدى الأطفال بالمملكة، وخدمة تخصص أعصاب الأطفال، كما تم تكريم الجهات الداعمة للمؤتمر.

وقد عبر رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور فهد البشيري عن سعادته بنجاح المؤتمر، مشدداً على أهمية هذه المؤتمرات في تبادل الخبرات وإثراء البحث العلمي في مجالات أمراض أعصاب الأطفال، مقدماً شكره للقائمين والداعمين و( شركة معرفة -المنظمة للمؤتمر ) ، وكذلك فريق المتطوعين الذين ساهموا في إنجاح المؤتمر.

ونوه الدكتور البشيري الى الدور الفاعل الذي تقوم به الجمعية السعودية لطب أعصاب الأطفال في رفع مستوى الوعي لدى المجتمع فيما يخص الأمراض العصبية لدى الأطفال وكذلك تحسين وتطوير التعليم الطبي لدى الممارسين الصحيين في مجال أمراض أعصاب الأطفال.

وأوصى المؤتمر في ختام أعماله بضرورة إنشاء سجل وطني لمجموعة من الأمراض العصبية لدى الأطفال وخصوصا التي تسبب اعاقات طويلة الأجل، وتوسيع دائرة الفحوصات المسحية المبكرة لدى المواليد بحيث تشمل مجموعة أكبر من الأمراض العصبية لدى الأطفال وخاصة الأمراض التي تم اكتشاف علاجات دوائية لها حديثا.

كما أكد المؤتمر على أهمية إجراء الفحوصات الوراثية ما قبل الزواج والتوصية بأن تشمل أمراض ضمور العضلات الشوكي، بالإضافة إلى دعم الأبحاث السريرية في مجال تخصص أعصاب الأطفال مع التشجيع على التعاون بين المستشفيات والمراكز الطبية بالمملكة وخارج المملكة في مجالات العلاج والبحث العلمي.