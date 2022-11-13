محمد عبده وأصدقاؤه يسطرون ملحمة فنية كبرى في ليلة فنان العرب بموسم الرياض 2022

بمشاركة رابح وزينة عماد والرويشد وعايض وبلقيس وخوسيه كاريراس

الرياض – هاني البشر

سطّر فنان العرب محمد عبده ملحمة فنية كبرى في موسم الرياض 2022 “فوق الخيال”، بعد أداء أسطوري للفنان الكبير وأصدقائه في “ليلة فنان العرب”، حيث أشعلت وصلات الطرب التي ترنّم بها أكف الحضور حماسًا وتفاعلًا، بعد أن امتلأت بهم مدرجات “محمد عبده أرينا” في “بوليفارد رياض سيتي”.

وضمن فعاليات الحفل قال معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في مداخلة هاتفية: “إن شاء الله تكونوا مبسوطين، وتحياتي لكل الحضور، وإن شاء الله موسم فوق الخيال بدعم من مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد، قائدنا الملهم وعرّاب الرؤية، وإن شاء الله من مفاجآت إلى مفاجآت، ومن ليالي إلى ليالي في وطننا الحبيب، شكراً لكم”. وأطلّ عملاق الغناء السعودي والعربي على محبيه والمتيمين بفنه؛ ليروي عطشهم بصوته، ويشاركهم برفقة أصدقائه ليلة تاريخية مخلّدة في ذاكرة الحضور، والمشاهدين خلف الشاشات للاستمتاع بكل لحن ونغم.

وسافر عُشَاق رمز الأغنية السعودية والعربية مع الفنان محمد عبده في عالمٍ من الخيال، مستمتعين بعذوبة أنغامه التي سكنت وجدانهم طوال ستة عقود من الإبداع الفني الذي سطرته مسيرة فنان العرب في اللحن والأداء. وشارك في ليلة فنان العرب أكثر من 80 عازفًا وموسيقيًّا بقيادة المايسترو وليد فايد، وحملت الحفلة مجموعة من الوصلات والمقطوعات الغنائية بطريقة “الميدلي”، وتصدرتها رائعة فنان العرب “اختلفنا” التي ردد معها الجمهور “كيف نخفي حبنا والشوق فاضح”.

واستقبل فنان العرب رابح صقر كأول الفنانين المشاركين في ليلته، وغنوا معًا بأغنية “حبيب الحب، ثم ليتك معي ساهر، ثم زينة عماد التي أكد للجمهور أن صوتها سيحبوه أكثر وأكثر عبر أغنيتي “يا مستجيب للداعي” و “كل ما نسنس”، وتلاهما الفنان الكويتي عبدالله الرويشد بأغنيتي “البساط أحمدي”، وأبعاد، ثم الفنان عايض بأغنيتي ظبي الجنوب، ومن بادي الوقت، وأخيرا الفنانة بلقيس التي غنت “وينك يا درب المحبة” و “لو كلفتني المحبة” بعد أن لقيت ترحيبًا وتشجيعًا من معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.

وشارك في الحفلة الفنان العالمي الإسباني خوسيه كاريراس، وهو أول مطرب أوبرا إسباني يشارك فنان العرب على المسرح، وتمثل مشاركته مزجًا بين ثقافات الموسيقى العربية والأجنبية. واختتم الحفل الذي أحياه محمد عبده وأصدقاؤه من الفنانين العرب بأداء جماعي للأغنية الوطنية السعودية “فوق هام السحب” التي تفاعل معها الجمهور طربًا وتصفيقًا، في ليلة من أبهى ليالي موسم الرياض 2022.

من جهته، أوضح الفنان محمد عبده أن هذه الليلة التي جمعته بأصدقائه تعد من أجمل الليالي، إذ تتميز بتبادل الذكريات معهم أمام جماهيرهم الكبيرة، مؤكدًا أنها خطوة كبيرة نحو الانفتاح الذي يتحقق مع القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

ويقدم موسم الرياض 2022، أكثر من 8500 يوم فعالية، وأكثر من 150 عرضًا غنائيًّا، و7 معارض عالمية، و17 مسرحية عربية، و8 عروض عالمية، إضافة إلى 108 تجارب تفاعلية، كما يوفر بمناطقه الترفيهية 240 متجرًا، و252 مطعمًا ومقهًى، وعروض ألعاب نارية طوال أيام الموسم، إضافةً إلى عرض WWE، ومباراة عالمية لكرة القدم.