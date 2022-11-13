كيف تحمي صحة عينيك من خطر التلوث المنتشر في الجو؟

التلوث المنتشر فى الجو خاصة من عودام السيارات وغيرها يجعل من الصعب على الناس التنفس.

وهو أيضًا مسؤول عن العديد من المشكلات الصحية، حيث يعد تلوث الهواء مصدر قلق.

ويؤدي إلى مجموعة من المشكلات مثل صعوبة التنفس والاحتقان والصداع وتهيج العين وما إلى ذلك.

إذا كنت تعاني من حكة ودموع في العيون، فقد يكون ذلك بسبب التلوث والضباب الدخاني.

كيف تحمي عينيك من التأثيرات الضارة للتلوث

بعض النصائح لحماية عينيك من التلوث والضباب الدخاني تشمل:

1. حاول قضاء أكبر قدر ممكن من الوقت في الداخل للحد من تعرضك للملوثات الخطرة.

2. عندما تكون بالخارج، استخدم نظارات واقية لحماية عينيك من الضباب الدخاني والغبار.

3. لا تفرك عينيك، اغسل يديك وعينيك بشكل متكرر لمنع العدوى.

4. حافظ على رطوبتك بشرب الكثير من الماء.

5. اتبع نظامًا غذائيًا غنيًا بأوميجا 3 يشمل المكسرات وبذور الكتان والسلمون والفواكه الملونة والخضروات.

6. يمكنك استخدام قطرات العين المرطبة للمساعدة في تخفيف تهيج العين.

7. تجنب الوقت المفرط أمام الشاشات الذي يجعل الموقف أسوأ.

8. تجنب ارتداء العدسات اللاصقة ومكياج العيون إذا كان لديك تهيج في العين.

9. في حالة استمرار المشكلة ، قم بزيارة طبيب عيون قريب ، لا تعالج نفسك.