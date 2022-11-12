نصائح لملايين الآباء.. روشتة الحياة الصحية لجميع الأطفال

جميع الآباء يبحثون عن صحة الأطفال وجودة حياتهم من خلال الحصول على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجونها من أصناف الطعام المختلفة.

لكن هذا لا يمنع أن المكملات الغذائية يمكن أن تفيدهم.

وتوصي المنظمات الصحية جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات بتناول مكملات الفيتامينات.

التي تحتوي على فيتامينات A وC وD يوميًا.

وذكرت هيئة الخدمات الصحية في المملكة المتحدة nhs أنه لا ينبغي إعطاء الأطفال الذين يتناولون أكثر من 500 مل من حليب الأطفال يوميًا مكملات الفيتامينات.

لأن التركيبة مدعمة بالفيتامينات A وC وD والعناصر الغذائية الأخرى.

ويجب إعطاء الأطفال الذين يتلقون رضاعة طبيعية مكملات فيتامين د يوميًا منذ الولادة، وفقا للهيئة.

هل يحتاج الأطفال إلى فيتامينات متعددة؟

معظم الأطفال يحصلون على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجونها للنمو والتطور بشكل صحيح من الطعام.

حتى لو كانوا يأكلون بصعوبة، لكن الفيتامينات تعد إضافة آمنة.

وفقا لموقع clevelandclinic، فإن المكملات الغذائية تكون ضرورية إذا كان الطفل يعاني من صعوبة في الحصول على العناصر الغذائية التي يحتاجها للنمو.

وتشمل العوامل التي تجعل مكملات الفيتامينات ضرورية ما يلي:

– نظام غذائي نباتي (بدون منتجات حيوانية).

– مرض مزمن يؤثر على امتصاص العناصر الغذائية، مثل التليف الكيسي.

– عدم تحمل اللاكتوز (مشاكل في هضم منتجات الألبان).

– زيادة الوزن الضعيفة.

فيتامينات يحتاجها الطفل

تشمل العناصر الغذائية الشائعة التي قد يفتقدها طفلك ما يلي:

1- فيتامين د

يؤدي عدة وظائف مهمة، بينها المساعدة في بناء عظام قوية والحفاظ على نظام مناعة صحي، وغيابه يؤثر على الصحة العقلية.

ويمكن الحصول عليه من خلال التعرض للشمس، كما تحتوي بعض الأطعمة عليه خاصة البيض وسمك السلمون والتونة والحليب.

وتوصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بإعطاء فيتامين د مكملًا من 400 وحدة دولية (IUs) يوميًا

بدءًا من أيام قليلة بعد الولادة حتى 10 سنوات، أما المراهقون فيحتاجون إلى 600 وحدة يوميًا.

2- الحديد

الحديد ضروري طوال فترة الطفولة والمراهقة حيث يعمل على توصيل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

ويوجد في أطعمة مثل اللحوم الحمراء المهروسة أو قطع البيض الطرية أو الحبوب المدعمة بالحديد.

لذا إذا كان طفلك لا يأكل هذه الأطعمة فاحرصي على إمداده بمكمل الحديد بعد الرجوع لطبيب مختص.

3- فيتامين ب 12

هو مفتاح تطوير العقول والأعصاب، حيث يوجد بشكل طبيعي في المنتجات الحيوانية فقط.

غالبًا ما يتم تضمينه في الحبوب المدعمة والحليب غير الألبان والخميرة الغذائية.

وقد يوصي مقدمو الخدمة بأن يأخذ الأطفال الذين يتبعون حمية نباتية مكملات غذائية.