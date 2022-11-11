ميديكابازار تدخل في السوق السعودية

الرياض : البلاد

أعلنت أكبر شركة الإمدادات الطبية Medikabazaar و أكبر منصة على نماذج الأعمال التجارية من شركة إلى شركة ( B2B ) في الهند وهي تعمل في مجالات الإمدادات الطبية والأجهزة والمستحضرات الصيدلانية والتي تخطط التوسع الكبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ( MENA) وهي افتتحت الشركة التي تتخذ مقرها في مومباي فرعاً لها في مدينة دبي وفي صدد توظيف فريق من المتخصصين من الدرجة الأولى لإدارة عملياتها وخدماتها في المنطقة وهي تقوم دراسة جدوى من أجل الدخول الرسمي في المملكة العربية السعودية في العام المقبل .

حيث أعلن فيفيك تيواري Vivek ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Medikabazaar والذي كان يزور العاصمة السعودية مؤخراً لبدء جهود ما قبل الإطلاق لدخول السوق السعودية والتقى Vivek مع بعض قادة صناعة الرعاية الصحية لمناقشة القضايا والتحديات وإمكانات الحلول القائمة على التكنولوجيا الصحية لتحسين الرعاية الصحية في البلاد.

ويعتبر ميديكابازار كيان منتجات وحلول التكنولوجيا الصحية الأسرع نمواً في الهند وهي تتمتع بأحدث تقنية من الإبتكارات في مجال شراء الإمدادات الطبية وإدارة المخزون وسلسلة التوريد . ويضم كتالوج ميديكابازار أكثر من 750000 منتج الآن أبرز منصة رقمية في الهند من حيث المشتريات الطبية وسلسلة التوريد وللشركة اكثر من 15000 من الموردين لتلبية احتياجات 150 الف من المؤسسات الطبية وممارسين مستقلين وهي اصبحت الآن مؤسسة سلسلة التوريد للرعاية الصحية سريعة التوسع ولها مكاتب في الهند والصين وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة وهي تخدم حالياً العملاء في اكثر من 18 دولة .

أن احتمال دخول ميديكابازار إلى السوق السعودية مهم للغاية لا سيماً في ظل مراعات المتطلبات المتصاعدة للإمدادات الطبية في المملكة حيث بلغ سوق الأدوية السعودي 10849.4 مليون دولار أمريكي في عام 2021م ومن المتوقع أن يصل سوق الأدوية إلى 19764.8 مليون دولار في عام 2028م بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.3% خلال الفترة المتوقعة 2022 إلى 2028م حسب الإحصاءات الحديثة .

ومن ناحية ثانية ، انه من المتوقع أن ينمو سوق الأجهزة الطبية في المملكة العربية السعودية بمعدل كبير نتيجة تزايد عدد المسنين والتقدم في التكنولوجيا وكذلك تركيز الحكومة على قطاع الرعاية الصحية وذلك وفقاً لرؤية المملكة العربية السعويدة 2030م في حين توقع البرنامج السعودي لتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ( NDLP ) أن يصل حجم سوق الأجهزة والمعدات الطبية السعودية إلى اكثر من خمسة مليارات دولار مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 4.4% .

عند سؤاله عن الأسباب الكامنة وراء قراره بدخول السعودية حيث قال فيفيك تيواري وهو معروف شعبياً بإسم عميد أعمال تجارة الرعاية الصحية في الهند ” أن المملكة العربية السعودية سوق يعتمد على الإستيراد والتي تستورد الأجهزة الطبية المتقدمة بشكل رئيسي من دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بسبب عدم كفاية العرض المحلي وفوق ذلك أنه من المتوقع أن يتضاعف عدد زيارات مراكز الرعاية الصحية الأولوية للفرد في المجتمع السعودي بحلول عام 2030م والتي تزيد الضغوط على الرعاية الوقائية في المملكة ” على حد قوله .

كما اشار تيواري إلى أنه متحمس شديد من ناحية حيث أن الحكومة السعودية تخطط لإطلاق مجموعات صحية متنوعة وتوسيع خدمات الصحة الإلكترونية والحلول الرقمية وفي الوقت نفسه تحسين جودة البنية التحتية للرعاية الصحية .

كما اضاف تيواري قائلاً ” نحن نعمل كحل من نقطة واحدة لجميع المشتريات الطبيةالموحدة من خلال نظام إدارة أوامر آلي قائم على نسبة الإستهلاك المالي في حين أن نموذج السوق الرقمي في MBGO مدعوم بالبنية التحتية الكبيرة على الأرض ولدينا فريق العمليات القوي مع أكثر من 45 مركزاً للتشغيل في انحاء مختلفة عبر الولايات الهندية حتى التسليم في آخر ميل من خلال استخدام الدراجات والشاحانات والدرون “

بالإضافة إلى ذلك أن نموذج VPO الفريد من Medikabazaar – هو حل أعمال تحويلي وفعال يعمل بمثابة ” حل شامل” للمؤسسات الطبية من خلال تجميع عمليات الشراء الكاملة لآلاف من وحدات SKU وكذلك الغاء الحاجة إلى التعامل مع عدد كبير من البائعين كما صرح تيواري مؤكداً أنه من خلال الرؤية الصحيحة والتكنولوجيا القوية والعمليات عالية التقنية والتواصل الفعال ويأتي هناك دور Medikabazaar لجعل العالم مكاناً أكثر صحة على حد وصفه .

كما اشار تيواري الذي حصل على العديد من الجوائز في مجال الصناعة إلى أن الشركة جذبت العديد من المستثمرين من حول العالم بينما أبدى بعض المستثمرين اهتماماً كبيراً بالإستثمار حيث جمعت Medikabazaar أكثر من 175 مليون دولار أمريكي حتى الآن في حين انها جمعت 65 مليون دولار من التمويل بقيادة شركة الأسهم الخاصة Light house India Fund-III ) ومثل هذا التمويل سيساعد على توسيع عملياتها في دول أخرى وكذلك تحسين النظام البيئي لسلسلة التوريد عبر الهند .

وفي تطور لاحق مثير، اطلقت Medikabazaar في الآونة الأخيرة مشروعاً تجريبياً للطائرات بدون طيار بالتعاون مع Redwing Lab لنقل الإمدادات الطبية وتقييم امكانات الطائرات بدون طيار كخيار بديل للتسليم في اللحظة الأخيرة لا سيماً في سيناريوهات الطوارئ في الهند . كما اعلنت الشركة مؤخراً عن إطلاق MBARC وهي منصة خدمة شاملة للمعدات والمستلزمات الطبية والتي تساعد المستشفيات على إدارة أصول الطبية الحيوية بكفاءة عالية .