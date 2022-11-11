أخضر البلياردو يواصل تحضيراته الأخيرة للمشاركة ببطولة العالم

الرياض-محمد الجليحي

يواصل المنتخب السعودي للبلياردو تحضيراته للمشاركة في بطولة العالم 2022 م للناشئين تحت ١٧ سنة وتحت ١٩ سنة للبلياردو والتي تقام في جزيرة بورتوريكو خلال الفترة من ١٧ إلى ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري.

ويقيم المنتخب السعودي معسكرا تحضيريا أخيرا قبل المشاركة في البطولة لمدة ستة أيام حيث انطلق اليوم الخميس بمدينة الخبر بمشاركة 4 لاعبين هم: “خالد الغامدي وفارس ال مدن وعبد الله الموسى ومشاري الشمردل” تحت إشراف مدرب المنتخب منصور الخنفري ومساعده عبد الرحمن العمار .

ويخضع اللاعبون إلى تدريبات صباحية ومسائية يهدف خلالها الجهاز الفني إلى تجهيز اللاعبين قبل المغادرة إلى بورتوريكو يوم الإثنين المقبل.

ويحظى المعسكر بمتابعة واهتمام رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري الذي عقد عدة اجتماعات مع الجهاز الفني هدف خلالها إلى الوقوف على آخر التحضيرات لهذه البطولة العالمية.