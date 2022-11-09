شراكة بين “فيناسترا” وشركة “مودفين” لتقديم أفضل حلول التقنية المالية للبنوك

جدة : البلاد

أعلنت “فيناسترا”، المزود العالمي لتطبيقات البرمجيات والأسواق المالية، وشركة “مودفين” Modefin ، المزود العالمي لحلول التقنية المالية الذي يساعد البنوك على التقدم والازدهار في العصر الرقمي، اليوم عن إبرام شراكة بينهما تهدف إلى تقديم حلول “فيوجن تريد إنوفيشن” (Fusion Trade Innovation) و”فيوجن إيسنس” Fusion Essence من فيناسترا إلى بنوك في أفريقيا والعديد من أسواق شبه القارة الهندية. وبدعم من حلول “فيناسترا”، ستساعد شركة “مودفين” Modefin ، عملائها على تبني نهج التمويل المفتوح اليوم لتمكين عملياتها المصرفية والتجارية العالمية من التكيف مع التغيّرات والتقلبات المستقبلية.

من جهته تحدث أميت داردا، الشريك المؤسس والمدير العام لشركة “مودفين” Modefin، قائلاً، “نحن سعداء بشراكتنا مع “فيناسترا” لتقديم حلولها المثبتة إلى عملائنا الحاليين والمستقبليين.” وأضاف بالقول، “هناك علاقة طويلة الأمد تربطنا بشركة “فيناسترا”، حيث تعاونّا معاً في السابق لطرح أحد حلولنا في السوق من خلال منصةFusionFabric.cloud الخاصة بها. ومن دواعي سرورنا اليوم الاستمرار بتوطيد هذه العلاقة، كما أننا نتطلع إلى الجمع بين حلول “فيناسترا” وخبرتها المثبتة مع معرفتنا الواسعة بالسوق الإقليمي وقاعدة عملائنا القوية.”

وتجدر الإشارة إلى أن “فيناسترا” تدعم البنوك في مواصلة التكيف مع متطلبات السوق وتوقعات العملاء دائمة التغيّر، وتعمل في الوقت ذاته على تحصينها ضد التقلبات المستقبلية. يجمع حل “فيوجن إيسنس” Fusion Essence من “فيناسترا” ، وهو الجيل التالي من الحلول المصرفية الأساسية المدعومة بقدرات السحابة، بين إمكانات التشغيل العملية المتطورة والتكنولوجيا المتقدمة لتحسين قدرة الشركات على سرعة التكيف مع تغيرات السوق بطريقة منتجة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، في حين أنه يستخدم الذكاء الاصطناعي لإطلاق الإمكانات الكامنة في البيانات من أجل اتخاذ قرارات أعمال أكثر ذكاءً. إن مزايا حل “البرمجيات كخدمة” SaaS تشمل كل مرحلة من مراحل رحلة المستخدم، مما يمكّن المؤسسات المالية من تقديم تجارب شاملة لتحقيق التميّز.

إن “فيوجن تريد إنوفيشن” (Fusion Trade Innovation) هو الحل الشامل والمبتكر من “فيناسترا” المدعوم بقدرات رائدة في القطاع لتقديم خدمات تمويل التجارة وسلسلة التوريد. ويستخدم هذا الحل ميزة الإنجاز المباشر للمعاملات والتقنية الرقمية وتحليلات البيانات لإتاحة تبني نهج التعامل التجاري الذكي من أجل النمو، كما أنه يتميز بالقدرة على مواكبة أنظمة الامتثال واحتياجات العملاء والمتطلبات التنافسية المستجدة ودائمة التغير.

قال وسام خوري، نائب رئيس تنفيذي، شريك قطاع النظام الإيكولوجي والخزينة واسواق رأس المال في فيناسترا، “نحن في فيناسترا نعتقد بأن الخدمات المالية مفتوحة بالفعل.” وأضاف بالقول، “إن نظامنا الإيكولوجي المفتوح وحلولنا الأفضل من نوعها تُمكّن البنوك من الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والخدمات ذات المزايا القيّمة من أجل الابتكار والنمو المستمر. ويلعب شركاؤنا دوراً أساسياً في مساعدتنا على تحقيق ذلك. وبفضل فريقها القوي وسجلها الحافل وحضورها القوي في السوق، وشغفها المشترك لإتاحة الخدمات المالية المفتوحة، فإنه من دواعي سرورنا التعاون مع شركة “مودفين” Modefin ، للمساعدة في دفع عجلة تطور وازدهار البنوك في المنطقة “.