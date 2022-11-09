“سيتي جي بي اس” (Citi GPS) تصدر تقريراً جديداً حول المناخ

جدة : البلاد

أعلنت “سيتي” اليوم عن إصدار ثلاثة من تقارير التصورات والحلول العالمية (Citi GPS) التي تسلط الضوء على مجموعة من التحديات والفرص المتعلقة بأزمة المناخ. ستتم مناقشة التقرير الجديد، الذي يؤكد على أهمية زيادة مشاركة القطاعين العام والخاص لمعالجة القضايا العالمية المعقدة، في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022 (COP27) في شرم الشيخ، مصر.

تمويل المناخ – حشد جهود ومشاركة القطاعين العام والخاص لضمان تحول منصف لمصادر الطاقة

هناك حاجة لإنفاق مبلغ إجمالي تراكمي قدره 125 تريليون دولار أمريكي من رأس المال الاستثماري حتى يصل الاقتصاد العالمي إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. وهذا يمثل 2.6 تريليون دولار أمريكي سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة، مرتفعاً إلى 3.6 تريليون دولار أمريكي سنوياً عن الفترة من 2026 إلى 2030. وتجدر الإشارة إلى أنه تم استثمار ما يقدر بنحو 600-900 مليار دولار أمريكي في عام 2020، وهو أقل بكثير مما هو مطلوب للحد من التأثيرات السلبية لتغير المناخ، ويّبيّن حاجة جميع المناطق إلى زيادة تدفقات استثماراتها في المناخ. يحلل هذا التقرير دور مؤسسات القطاع الخاص والعام الرئيسية المشاركة في تمويل المناخ والآليات المالية المختلفة التي يمكن استخدامها لحشد التمويل المناخي في الدول المتقدمة والأسواق الناشئة الناضجة والدول النامية. سيتم طرح هذا التقرير بالشراكة مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في مؤتمر المناخ “كوب 27” بتاريخ 9 نوفمبر.

الأمن الغذائي – معالجة الأزمة الحالية وبناء القدرة على الصمود في المستقبل

لا يزال انعدام الأمن الغذائي يؤثر على ما يقرب من ثلث سكان العالم، ويعاني واحد من بين كل عشرة أشخاص من بعض أشكال سوء التغذية. تواصل هذه الأرقام ارتفاعها بسبب التهديدات البيئية والنمو العالمي بعد الوباء وارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم العالمي ومستويات الديون المرتفعة، والتي تفاقمت جميعها بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. ومن غير الممكن إيجاد حل مستدام وطويل الأجل للأمن الغذائي العالمي من دون معالجة تغير المناخ أيضاً، والذي له تأثيرات كبيرة على إنتاج الغذاء. ويسلّط هذا التقرير الضوء على الآثار الاجتماعية والاقتصادية والجيوسياسية واسعة النطاق لانعدام الأمن الغذائي، ويستكشف مجموعة من الحلول الاجتماعية والتكنولوجية والمالية وحلول القطاع العام. سيتم تقديم النتائج الرئيسية في مؤتمر المناخ “كوب 27” بتاريخ 10 نوفمبر.

تحويل مصادر الطاقة – حشد الجهود وتحفيز الزخم بعد مؤتمر المناخ “كوب 26”

النسخة 1: حشد الجهود وتحفيز الزخم على الطريق نحو صافي انبعاثات صفرية

المجلد 2: بناء الجسور لتجديد حشد الجهود وتحفيز الزخم.

في اعقاب المحادثات التي دارت في مؤتمر المناخ “كوب 26” الذي انعقد في العام الماضي، شكلت الحرب الروسية الأوكرانية تهديدًا ملموسًا للزخم العالمي لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. يتتبع هذا التقرير مجموعة من التحديات الاقتصادية والسياسية، داخل الدول وفيما بينها، والتي لا تزال تؤثر على الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحويل مصادر الطاقة عالمياً.

بالإضافة إلى تقارير التصورات والحلول العالمية (Citi GPS) هذه، ستنظم “سيتي” على هامش مؤتمر المناخ “كوب 27” بتاريخ 10 نوفمبر، جلسة نقاشية لتقديم التقرير الجديد الذي يركز على أهمية الاقتصاد المستدام للمحيطات. غالبًا ما يتم تجاهل أمن وسلامة المحيطات، فهي تلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على المناخ العالمي ومعالجة فقدان التنوع البيولوجي، وسوف يستكشف الحدث كيف يمكن للقطاعين العام والخاص التعاون معاً لتحسين إدارة موارد المحيطات ومعالجة هذه القضايا المترابطة.

سيتضمن حضور “سيتي” في مؤتمر المناخ “كوب 27” وفداً من كبار القادة الذين يمثلون مختلف وحدات الأعمال على مستوى الشركة التي تسعى إلى تسريع وتيرة الانتقال إلى اقتصاد بصافي انبعاثات صفرية. تتمثل مشاركة “سيتي” لهذا العام في التعاون المستمر مع الحكومة المصرية من خلال الوزارات، باعتبار أنها تستعد لاستضافة مؤتمر المناخ “كوب 27″، وتقديم المشورة بشأن أفضل الحلول العملية لتحويل مصادر الطاقة وهياكل تمويل المناخ والاستراتيجيات الخاصة بالمنصة الوطنية لربط مشروعات الغذاء والمياه والطاقة في مصر. ويرتكز هذا العمل على التزام “سيتي” المستمر بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 والمساعدة في دعم انتقال مسؤول وشامل، لا سيما في الأسواق الناشئة، والمشاركة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال المناخ بشأن استراتيجيات العمل المناخي العالمي.