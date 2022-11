منتخب البرازيل يصدر قائمته لكأس العالم قطر 2022

أصدر منتخب البرازيل اليوم الاثنين قائمة لاعبيه المشاركة في مسابقة كأس العالم قطر 2022 في الفترة بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر من العام الحالي.

وأعلن المدرب الوطني، تيتي، عن قائمة تضم 26 لاعبًا أغلبهم من الدوريات الأوروبية، فيما عدا ويفرتون وبيدور من بالميراس وفلامنغو البرازيليين.

وتشارك البرازيل في نهائيات كأس العالم قطر 2022 في المجموعة السابعة، التي تضم معه منتخبات سويسرا وصربيا والكاميرون.

قائمة البرازيل في كأس العالم قطر 2022

حراسة المرمى: إيديرسون – أليسون – ويفرتون



خط الدفاع: داني ألفيش – دانيلو – أليكس ساندرو – بريمر – ماركينيوس – تياغو سيلفا – ميليتاو – تيليس.



خط الوسط: كاسيميرو – فابينيو – فريد – لوكاس باكيتا – غيماريش – إيفرتون ريبيرو.

خط الهجوم: نيمار – رافينيا – جونيور – رودريغو – ريشارلسون – أنتوني – خيسوس – مارتينيلي – بيدرو.

