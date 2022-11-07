منتخب البرازيل يصدر قائمته لكأس العالم قطر 2022

أصدر منتخب البرازيل اليوم الاثنين قائمة لاعبيه المشاركة في مسابقة كأس العالم قطر 2022 في الفترة بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر من العام الحالي.

وأعلن المدرب الوطني، تيتي، عن قائمة تضم 26 لاعبًا أغلبهم من الدوريات الأوروبية، فيما عدا ويفرتون وبيدور من بالميراس وفلامنغو البرازيليين.

وتشارك البرازيل في نهائيات كأس العالم قطر 2022 في المجموعة السابعة، التي تضم معه منتخبات سويسرا وصربيا والكاميرون.

قائمة البرازيل في كأس العالم قطر 2022

حراسة المرمى: إيديرسون – أليسون – ويفرتون



خط الدفاع: داني ألفيش – دانيلو – أليكس ساندرو – بريمر – ماركينيوس – تياغو سيلفا – ميليتاو – تيليس.



خط الوسط: كاسيميرو – فابينيو – فريد – لوكاس باكيتا – غيماريش – إيفرتون ريبيرو.

خط الهجوم: نيمار – رافينيا – جونيور – رودريغو – ريشارلسون – أنتوني – خيسوس – مارتينيلي – بيدرو.

Brazil's official squad for the World Cup! 🇧🇷 That attack… 🤤 pic.twitter.com/RMLJ395yy2 — 90min (@90min_Football) November 7, 2022



أبرز الغائبين عن البرازيل في كأس العالم قطر 2022

ويغيب عن قائمة البرازيل في كأس العالم قطر 2022 أسماء لامعة، على غرار فيليب كوتينيو من أستون فيلا وروبرتو فيرمينو من ليفربول.

كما يغيب إيمرسون رويال مدافع توتنهام، ورينان لودي من نوتنغهام فورست، وماتياس كونها من أتلتيكو مدريد، ودوجلاس لويز من أستون فيلا.

عمق تشكيلة البرازيل في كأس العالم قطر 2022





🚨Official: The 2022 Brazil World Cup Squad 🇧🇷 pic.twitter.com/ml3E2vlx3N — Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) November 7, 2022



منتخب البرازيل “سيد” كأس العالم

ويحمل منتخب البرازيل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بمسابقة كأس العالم، بواقع 5 مرات أعوام 1958، 1962، 1970، 1994، و2002.

كما أن البرازيل هو المنتخب الوحيد في التاريخ الذي تأهل إلى كل نسخ كأس العالم الـ22 ولم تغب شمس “السيليساو” مطلقًا عن المونديال.