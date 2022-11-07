ختام منافسات الألعاب السعودية 2022 بتتويج أبطال كرة الطاولة والجوجيتسو

الرياض – هاني البشر

تّوج صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، نائب الرئيس، الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مدير دورة الألعاب السعودية، الفائزين بمنافسات كرة الطاولة، ضمن في دورة الألعاب السعودية 2022.

#ديربي_جدة في كرة الطاولة اتحادي 👏🥇 عبدالعزيز العباد يحسم الديربي ويطير بالمليون ريال على حساب لاعب #الأهلي علي الخضراوي#دورة_الألعاب_السعودية | #SSC pic.twitter.com/MfOnx7WQ4q — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 7, 2022

واختتمت مساء أمس، منافسات كرة الطاولة للسيدات والرجال، التي استضافها معهد إعداد القادة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي على مدار 3 أيام، وحصدت اللاعبة ساروج حسين المركز الأول والميدالية الذهبية بعد فوزها في المباراة النهائية على اللاعبة بتول العباد التي حلّت في المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما حصدت اللاعبة شدن صعدي الميدالية البرونزية بعد فوزها في مباراة تحديد المركز الثالث أمام اللاعبة شوق شنيفي.

وفي منافسات الرجال، حصد اللاعب عبدالعزيز العباد الميدالية الذهبية والمركز الأول، بعد فوزه في المباراة النهائية أمام علي الخضراوي الذي جاء في المركز الثاني والميدالية الفضية، وحسم اللاعب عبد العزيز بوشليبي الميدالية البرونزية بعد فوزه على نايف الجدعي في مباراة تحديد المركز الثالث، وتوّج الفائزين والفائزات إلى جانب صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي، الدكتور عبدالله البار رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة.

لاعبة نادي #النهضة ساروج حسين أولى المتأهلات إلى نهائي #كرة_الطاولة بعد الانتصار بنتيجة 4-1 على شدن صعدي 🏓#دورة_الألعاب_السعودية | #بيننا_أبطال pic.twitter.com/90ZROlY1f3 — دورة الألعاب السعودية (@SaudiGames2022) November 7, 2022

وتوّج صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن منصور بن سعد آل سعود، الفائزين في منافسات الجوجيتسو للرجال والسيدات، التي اختتمت منافساتها أمس في الأرينا بجامعة الملك سعود، بحضورمحمد بن سامي بن فايز، رئيس الاتحاد السعودي للجوجيتسو، وسامي آل الشيخ، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للجوجيتسو.

وحسمت اللاعبة لاما المدني الميدالية الذهبية والمركز الأول في وزن تحت 60 كجم، وجاءت اللاعبة العنود التميمي في المركز الثاني والميدالية الفضية، واللاعبتان بشاير حمدي وريم العطا الله في المركز الثالث والميدالية البرونزية، وفي وزن فوق 60 كجم للسيدات، حصدت اللاعبة دينا إلياس الميدالية الذهبية والمركز الأول، تلتها لينا قاري في المركز الثاني والميدالية الفضية، وأكملت اللاعبتان ريم العطاس وإلهام الصيرفي منصة التتويج بحصولهما على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي وزن تحت 66 كجم للرجال حصد اللاعب عبدالملك آل مرضي الميدالية الذهبية والمركز الأول، أمام اللاعب فارس كشميري في المركز الثاني والميدالية الفضية، وجاء اللاعبان أسامة قنديل وماجد العنزي في المركز الثالث والميدالية البرونزية، وفي وزن تحت 77 كجم، حقق اللاعب عيسى شميساني الميدالية الذهبية والمركز الأول، وجاء اللاعب عمر ندا في المركز الثاني والميدالية الفضية، أمام اللاعبين مهند عزيز ومحمد خان في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي وزن تحت 88 كجم للرجال، حسم اللاعب أسامة السماري الميدالية الذهبية والمركز الأول، أمام اللاعب خالد الغامدي في المركز الثاني والميدالية الفضية، وجاء اللاعبان عبدالله الغنام وعبدالمحسن السيف في المركز الثالث والميدالية البرونزية، وفي وزن فوق 88 كجم، حصد اللاعب عبدالرحمن أبو رميلة الميدالية الذهبية والمركز الأول، وجاء اللاعب صالح الحميدة في المركز الثاني والميدالية الفضية، وأكمل اللاعبان حسام بخاري وضياء الدين بدران منصة التتويج بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.