ما حقيقة بيع نادي ليفربول الإنجليزي؟

قالت صحيفة “ذا أتلتك” البريطانية اليوم الاثنين من مصادرها الخاصة: إن مجموعة “FSG” المالية الأمريكية المالكة لنادي ليفربول قد عرضته للبيع.

وبحسب ما نشرته الصحيفة فإن مجموعة Fenway Sports Group المعروفة اختصارًا بـ “FSG” دعت المستثمرين لشراء حصص في نادي ليفربول.

وحصلت الصحيفة على تصريحات حصرية من “FSG” تفيد بأنها قد تسمح بانضمام مستثمرين جدد في حال كانت العروض المالية مفيدة للنادي.

هل تنوي إدارة ليفربول بيع النادي؟

مسألة بيع ليفربول بالكلية ليست واردة، وسيبحث مُلّاك النادي عن بيع بعض الأسهم فقط لضخ المزيد من الأموال لتمويل عمليات النادي.

لا يبدو أن “FSG” برئاسة جون هنري تريد بيع ليفربول بالكامل، بعد أن تضاعفت قيمته منذ شرائه عام 2010 من جورج جيليت وتوم هيكس.

𝗘𝘅𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃𝗲: FSG has put Liverpool up for sale.

A full sales presentation has been produced for interested parties. #LFC

More from @David_Ornstein

— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 7, 2022