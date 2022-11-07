تنافس مثير في ختام السباق الثلاثي بدورة الألعاب السعودية 2022

متابعة- محمود العوضي

اختتمت اليوم، منافسات السباق الثلاثي للسيدات والرجال، التي استضافها مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي على مدار يومين، وذلك ضمن دورة الألعاب السعودية 2022.

وقد حصد اللاعب كيفين أورلندي الميدالية الذهبية والمركز الأول لمنافسات الرجال، فيما جاء اللاعب عبدالله ذيابي، في المركز الثاني والميدالية الفضية، وأكمل اللاعب عبدالله علي رضا، منصة التتويج بتحقيقه المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي منافسات السيدات، حصدت اللاعبة إليسا غرايسي الميدالية الذهبية والمركز الأول، تلتها اللاعبة نرمين علي رضا في المركز الثاني والميدالية الفضية، وجاءت اللاعبة ياسمين شعبان في المركز الثالث والميدالية البرونزية، وتوّج الفائزين إلى جانب صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي، علي سميح مقبول رئيس الاتحاد السعودي للسباق الثلاثي، وأ. جود أحمد جمجوم، نائب رئيس الاتحاد السعودي للسباق الثلاثي.

يذكر أن السباق الثلاثي أو” ترياثلون” هو أشبه بالماراثون؛ حيث يبدأ بالسباحة ثم ركوب الدراجات، وينتهي بالجري، وهناك عدة أنواع منه؛ فالشتوي يحتوي على التزلج على الجليد، والجبلي لا يحتوي على السباحة.