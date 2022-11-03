ماذا تعرف عن التهاب المفاصل الصدفي؟.. يصيب الملايين

التهاب المفاصل الصدفي هو من الأمراض التي يعاني منها الملايين سنويا.

لكن هناك من لا يعرف أن للمرض مراحل عدة، وأن لكل مرحلة مراحلها التي تميزها.

يؤكد الخبراء أن المرض يمكن أن يبدأ ويتطور بشكل مختلف من شخص إلى آخر.

ومع ذلك غالبًا ما يبدأ التهاب المفاصل الصدفي بعد عقد من تطور الصدفية ويتنقل من مرحلة إلى أخرى وصولا إلى أصعبها.

وفقا لهيئة الخدمات الصحية في المملكة المتحدة، فإن التهاب المفاصل الصدفي PsA هو نوع من التهاب المفاصل.

ويصيب بعض الأشخاص المصابين بالصدفية الجلدية، وعادة ما يتسبب في تورم المفاصل المصابة وتيبسها وألمها.

مثل الصدفية، يعد التهاب المفاصل الصدفي حالة طويلة الأمد يمكن أن تزداد سوءًا بشكل تدريجي.

وإذا كانت الحالة شديدة فهناك خطر أن تتضرر المفاصل أو تتشوه بشكل دائم.

بشكل عام يزداد المرض سوءًا بمرور الوقت، لكن لحسن الحظ يمكن للأدوية أن تبطئ هذا التقدم وحتى تمنع تلك الأعراض الموهنة في المراحل المتأخرة.

في حين أن هناك صلة قوية بين الصدفية والتهاب المفاصل الصدفي، لا يصاب كل من يعاني من حالة واحدة بالآخر.

فقط حوالي 30٪ من المصابين بمرض الصدفية المناعية الذاتية سيتأثرون بـ PsA، وفقًا لتقارير مؤسسة الصدفية الوطنية في الولايات المتحدة.

أول شيء يجب معرفته عن مرض PsA أنه لا يعاني شخصان من المرض بنفس الطريقة، لذلك لا يمكن التنبؤ بالضبط بمدى تأثيره عليك.