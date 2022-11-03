تتويج الفائزين في منافسات التايكوندو والريشة الطائرة والتنس

الرياض – هاني البشر

تّوج صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، نائب الرئيس، الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مدير دورة الألعاب السعودية، الفائزين بمنافسات التايكوندو والريشة الطائرة، ضمن دورة الألعاب السعودية 2022، والتي تستضيفها العاصمة الرياض، وتستمر منافساتها حتى يوم 7 نوفمبر الجاري.

واختتمت مساء اليوم منافسات التايكوندو والتي استضافت منافساتها صالة جامعة الملك سعود على مدار يومين بمشاركة 64 لاعباً ولاعبة، وأسفرت نتائجها عن فوز اللاعبة دنيا أبو طالب بالمركز الأول والميدالية الذهبية لوزن تحت 53 كجم للسيدات، تلتها في المركز الثاني والميدالية الفضية اللاعبة فاطمة الصلاح، وجاءت اللاعبتان طيبه الشريف ورهف الجوهر في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي وزن 67 كجم للسيدات، حصدت اللاعبة نانسي أبو بدر المركز الأول والميدالية الذهبية، تلتها سارة أمين في المركز الثاني والميدالية الفضية، وفي المركز الثالث والميدالية البرونزية اللاعبتان سارة عبدالفتاح وترتيلا الطويل.

وفي وزن تحت 63 كجم للرجال، تمكن اللاعب حمد المبروك من حصد الميدالية الذهبية والمركز الأول، تلاه اللاعب علي عسيري في المركز الثاني، ثم اللاعبان رياض حمدي وفهد السميح في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وحسم اللاعب علي المبروك المركز الأول والميدالية الذهبية لوزن تحت 80 كجم للرجال، تلاه في المركز الثاني والميدالية الثانية اللاعب هشام الدوخي، وجاء اللاعبان عبدالله الزعاقي وسعود إبراهيم في المركز الثالث والميدالية البرونزية، وتوّج الفائزين والفائزات إلى جانب صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي، معالي الأستاذ عبدالإله الدلاك مساعد سمو وزير الرياضة، والعميد شداد طالع العمري، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.

وفي معهد إعداد القادة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، اختتمت مساء اليوم منافسات كرة الريشة التي بمشاركة 32 لاعباً ولاعبة يمثلون 13 نادياً، وأسفرت نتائج المباريات عن فوز اللاعبة خديجة كوثر بالميدالية الذهبية والمركز الأول في منافسات السيدات، تلتها اللاعبة هيا المدرع في المركز الثاني والميدالية الفضية، وجاءت اللاعبة فاطمة موسى في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي منافسات الرجال، حصد اللاعب شيخ مهد شاه الميدالية الذهبية والمركز الأول، تلاه في المركز الثاني اللاعب معاذ الغامدي، وجاء اللاعب نواف الغامدي في المركز الثالث، وتوّج الفائزين والفائزات إلى جانب صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي، الأستاذ مقرن المقرن رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة، والأستاذة مي عبيد الرشيد، نائب رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة.

كما اختتمت عصر اليوم منافسات التنس التي أقيمت على ملاعب الاتحاد السعودي للتنس، بمشاركة 32 لاعباً ولاعبة، وأقيمت اليوم المباريات النهائية لمنافسات السيدات والرجال، والتي أسفرت عن فوز اللاعبة يارا الحقباني بالمركز الأول والميدالية الذهبية لمنافسات السيدات بعد تغلبها في المباراة النهائية بنتيجة 2-0على اللاعبة لارا بخاري التي حلّت في المركز الثاني والميدالية الفضية. فيما حققت اللاعبة سارة العبيدان الميدالية البرونزية والمركز الثالث، بعدما تغلبت على زينب العبيدان في مباراة تحديد المركز الثالث.

وفي منافسات الرجال، حسم اللاعب سعود الحقباني المركز الأول والميدالية الذهبية، بعد فوزه في المباراة النهائية على عمّار الحقباني الذي حلّ في المركز الثاني، وجاء راكان القعود في المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد فوزه على سليمان القاسم في مباراة تحديد المركز الثالث. وتوّج الفائزين الأستاذ حبيب الربعان عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والأستاذ عبدالرحمن السحيباني مساعد الوزير لشؤون المجالس واللجان الحكومية، والأستاذة أريج مطبقاني رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتنس.

وانطلقت اليوم مباريات الدور ربع النهائي لمنافسات كرة اليد والتي تقام في الأرينا بجامعة الملك سعود، والتي أسفرت عن فوز النور على الصفا بنتيجة 34-31، كما فاز فريق الخليج على الزلفي بنتيجة 32-26، وفاز فريق الهدى على مضر بنتيجة 32-31. وستستكمل مباريات الدور ربع النهائي مساء اليوم، بلقاء الترجي والوحدة. وبهذه النتيجة يلتقي النور مع الخليج وسيلاقي الهدى الفائز من لقاء الترجي والوحدة، في الدور نصف النهائي غداً.

واختتمت اليوم مباريات دور المجموعات لكرة الطائرة للرجال، حيث فاز الاتحاد على أبها بنتيجة 3-0، وفاز الهلال على الترجي بنتيجة 3-0. وستشهد الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد غداً المباراة النهائية لكرة الطائرة للسيدات بين الاتفاق والهلال، كما سيقام غداً الدور نصف النهائي لمنافسات كرة الطائرة للرجال بمبارتين تجمعان بين الأهلي والابتسام، والأخرى بين الاتحاد والهلال.