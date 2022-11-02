كاسبرسكي تطلق مجموعة منتجات استهلاكية جديدة بتصوّرات مبتكرة

جدة : البلاد

أعلنت شركة كاسبرسكي عن إطلاق مجموعة من حلول الأمن الرقمي المبسّطة للمستهلكين الأفراد. وقالت الشركة إن هذه الحلول ستكون متاحة على أساس الاشتراك. وتشتمل هذه الحلول على مجموعة جديدة وأخرى خضعت للتحديث بتصوّرات وابتكارات جديدة على واجهات الاستخدام والوظائف لمنح المستخدمين تجربة محسّنة على مختلف المنصات. وتزخر مجموعة الحلول الأمنية هذه بالمزايا المتنوعة التي تغطي كل فئة من فئات حماية المستهلك المعاصر؛ الأمن والخصوصية والأداء والهوية.

وبلغ معدل اكتشاف أنظمة كاسبرسكي للتهديدات 380,000 ملف خبيث جديد يومياً في العام 2021، ما يعكس نمواً بـ 20,000 ملف يومياً مقارنة بالعام 2020. وتستمر في الظهور أنواع جديدة من التهديدات تتراوح بين أدوات السرقة المتقدمة التي تستهدف حسابات منصات الألعاب الشهيرة عبر الإنترنت أو مَحافظ العملات المُشفّرة، وبرمجيات الملاحقة التي تمكّن الجاني من التجسّس سراً على الحياة الخاصة لشخص آخر عبر جهازه المحمول، وغيرها. ويؤكّد الخبراء أن على المستخدمين امتلاك الحلول المناسبة لحمايتهم من جميع السيناريوهات المحتملة، حتى يتمكنوا من الاستمرار في عيش حياتهم الرقمية بثقة، سواء أكانوا “يستزرعون الذهب” في لعبة MMORPG، أم يعرّفون أطفالهم بطريقة استخدام جهازهم اللوحي الأول، أو يرتبون للاتصال عبر الفيديو مع أفراد العائلة، أو أنهم يتطلعون للتعرّف على الجديد، من قَبيل بناء منزل ذكي أو القيام بجولة في عالم الميتافيرس.

ووضعت كاسبرسكي تصوّرات مبتكرة لحماية المستهلكين تتجاوز مسألة مكافحة الفيروسات، وأرست نهجها الجديد ورؤيتها التطورية للسنوات القادمة، وذلك استجابة منها للتحدّيات والاحتياجات الأمنية المتطورة.

منتجات كاسبرسكي الجديدة: من المستوى المعياري إلى المتميز

وجرى تقسيم مجموعة المنتجات المبسّطة الجديدة إلى باقات بعدّة مستويات؛ باقة المستوى المعياري Kaspersky Standard وباقة المستوى الإضافي Kaspersky Plus وباقة المستوى المتميز Kaspersky Premium. وأصبحت مجموعة المستويات المحدثة الآن متوافقة مع جميع المنصات ليؤمّن كل منها الحماية لأنواع مختلفة من الأجهزة على أنظمة ويندوز وماك وiOS وأندرويد. وقد صُمّمت جميع المنتجات لتعكس مستوى الوظائف المتاحة للمستخدمين على امتداد كامل منظومة الخدمات الاستهلاكية.

ويحصل المستهلكون الذين يختارون الاشتراك بباقة المستوى المعياري Kaspersky Standard على الوظائف الأمنية، كالحماية لحظة بلحظة من أحدث التهديدات الرقمية، والتصفح الآمن، ومكافحة التصيّد، للحماية من الأخطار التي قد تنطوي عليها مواقع الويب والبرمجيات التي تُنزل على الأجهزة والإضافات الأخرى. وتتيح هذه الباقة المستوى المعياري أيضًا للمستخدمين أداة إزالة الفيروسات Pre-Kaspersky التي يمكنها أن تجد وتزيل الفيروسات التي قد تكون تسللت إلى أجهزة الحاسوب قبل تثبيت حلول كاسبرسكي. كذلك، تشتمل الخطة على جدار حماية واداة لمراقبة الشبكة تعرض التطبيقات المتصلة بالإنترنت.

هناك أيضًا في باقة Kaspersky Standard مجموعة كاملة من أدوات تعزيز أداء الأجهزة، تشمل Quick Startup وPC Speed-up وأدوات Disk Space Cleanup لتنظيف مساحات التخزين. ويضمن وضع “اللعب” ووضع “عدم الإزعاج”، اللذان يتم تشغيلهما تلقائياً أثناء اللعب أو العمل أو أثناء بثّ الأفلام على الحاسوب، سلاسة الأداء وتقليل استخدام موارد النظام، ما يسمح بإعادة ترتيب المهام بحسب الأولوية. وتشتمل مزايا الخصوصية المتاحة للمشتركين في هذه الخطة على اكتشاف برمجيات الملاحقة وحماية كاميرا الويب والميكروفون.

أما باقة Kaspersky Plus تتضمّن قدرات خصوصية أكثر وضوحاً، إذ يحصل المستخدمون المشتركون في هذه الباقة على حق الوصول إلى كل ما هو متاح في باقة Kaspersky Standard المعيارية، بالإضافة إلى اشتراك غير محدود في VPN وفي Premium Password Manager، كما يحصلون على Data Leak Checker، الذي يراقب الإنترنت والويب المظلم ويحذر المستخدمين إذا وجد بياناتهم متسربة مقدماً توصيات بشأن ما يجب فعله إزاء ذلك. كذلك تتضمن الباقة ميزة Password Safety Status، التي تعزز حماية كلمات المرور من خلال التحقق من حالتها الأمنية ومدى تعرّضها للتسريب. ويمكن للمستخدمين ضمن باقة Kaspersky Plus معرفة الأجهزة المتصلة بالشبكة المنزلية، وهي ميزة مفيدة لأصحاب المنازل الذكية.

بدورها، تُعدّ Kaspersky Premium باقة الاشتراك الأكثر ثراءً بالمزايا، إذ تضيف إلى جميع القدرات السابقة ميزة حماية الهوية الرقمية والدعم الفني المتميز الذي يمنح المستخدم الأولوية عند حاجته للدعم الفني، سواء عبر الاتصال الهاتفي أو الدردشة، ويحظى بمساعدة الخبراء عن بعد في التثبيت وإجراء الفحوصات على أجهزة الحاسوب. ويمكن للمستخدمين الوصول إلى Identity Protection Wallet التي تخزن نسخاً من البيانات الحساسة (مثل جواز السفر أو رخصة القيادة) بتنسيق مشفر لمنع سرقة الهوية كما تتيح لهم الوصول بأمان إلى بياناتهم عبر جميع الأجهزة، وذلك عبر منظومة حماية شاملة للهوية الرقمية. كذلك سيحصل جميع عملاء Kaspersky Premium على اشتراك مجاني لمدة عام في Kaspersky Safe Kids، ما يمنح الآباء قيمة إضافية.

وتعتزم كاسبرسكي مواصلة تطوير منظومتها من الحلول الأمنية المبتكرة وتوسعة قائمة الشراكات والتكاملات، وبالتالي تقديم المزيد من القيمة والخدمات لمستخدميها.

تحسين تجربة المستخدم وتطوير الاشتراكات

تحسّن الواجهة الأكثر وضوحاً والتجربة الأسهل استخداماً محفظة المنتجات الجديدة، فقد جدّدت كاسبرسكي في تصميم حلولها بطريقة شاملة ومبتكرة بهدف تحسين تفاعل العملاء داخل التطبيقات وجعله أبسط وأسهل على امتداد المجالات الرئيسة التي تضمّ “الوقاية”، وفيها تُحظر جميع التهديدات الخطرة تلقائياً ويجري تنبيه المستخدمين بشأنها، و”المراقبة”، حيث يُنبّه المستخدمون بوجود تهديدات محتملة أو إجراءات قد تؤدي إلى أضرار، ويُمنحون فرصة لاختيار الإعدادات أو الإجراءات المناسبة من أجل عدم مقاطعة تجربتهم الرقمية، و”التعليم”، الذي يتيح للمستخدمين الاطلاع على معلومات عن الوظائف والتهديدات في أقسام خاصة لإثراء معرفتهم بشأنها.

وصُممت محفظة المنتجات الجديدة لتعرض بطريقة أوضح للإمكانيات الرئيسة التي تتمتع بها كل باقة، مع إتاحة التوجيه المناسب للمستخدم من اللحظات الأولى لاشتراكه واستخدامه الخدمة، وذلك بطريقة جذابة ضمن محادثة ودية قائمة على الثقة. وتتيح أزرار الإجراءات السريعة وصولاً فورياً إلى أكثر المزايا استخداماً. كما يمكن العثور على المستجدات والإشعارات الأمنية ضمن علامة تبويب Home (الصفحة الرئيسة)، فيما تتاح في قسم Profile (الملف الشخصي) جميع المعلومات الرئيسة حول اشتراك المستخدم (الحالة وتاريخ التجديد وعدد الأجهزة وما إلى ذلك).

وقال ميخائيل غربر النائب التنفيذي للرئيس للأعمال الاستهلاكية لدى كاسبرسكي، إن الشركة تريد أن يرى العملاء منتجاتها على حقيقتها، ويعرفون أنها ليست مجرد حلّ لمكافحة الفيروسات، وإنما منظومة شاملة لخدمات الأمن الرقمي تصلح للعمل على أية منصة وأي جهاز، لتخدم حاجات المستخدمين أيا كانت. وأضاف: “أخضعنا الهيكل الكامل لواجهات استخدام المنتجات للتجديد، وحرصنا على إثراء التجربة الشاملة لمستخدمينا لمساعدتهم على فهم مدى الحماية التي نقدمها ومستواها في جوانب الأمن والأداء والخصوصية والهوية، ونخطط لدمج المزيد من منتجاتنا مع منتجاتٍ وخدماتٍ من جهات خارجية لإثراء القيمة التي نضفيها على عملائنا”.