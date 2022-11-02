تعرّف على جوانب شخصيّتك الاجتماعية الفريدة على متجر هواوي AppGallery

هل تساءلت يوماً عن مقدار الوقت الذي نقضيه على وسائل التواصل الاجتماعي يومياً؟ وفقًا لتحليل أجرته مؤسسة “جلوبال ويب إندكس” GWI البحثية حول وسائل التواصل الاجتماعي لعام 2022، ارتفع مقدار الوقت الذي يقضيه مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بشكل طفيف في جميع أنحاء العالم منذ الربع الثاني من عام 2021، ولكن المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا زادوا من وقت استخدامهم بحوالي 20 دقيقة في غضون بضعة أشهر. وفي واقع الحال، تُعد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الوحيدة التي زاد فيها وقت استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بالتأكيد مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة. بتعبير أدق، كان الوقت الذي يقضيه المستخدم على وسائل التواصل الاجتماعي في اليوم الواحد في المتوسط خلال عام 2021 ساعتين و26 دقيقة حول العالم. وفي منطقتنا، يبدو أن المستخدمين في دولة الإمارات العربية المتحدة يفضلون وسائل التواصل الاجتماعي أكثر بقليل، حيث أمضوا في المتوسط 3 ساعات و12 دقيقة يومياً في عام 2021. ولوضع هذه الأرقام ضمن إطار قابل للتصور، فإن الوقت الذي أمضاه المستهلكون يعادل أربعة أيام كاملة في الشهر.

كشفت تقارير صادرة عن موقع “جلوبال ميديا إنسايت” بأن عدد مستخدمي الـ “فيسبوك” في دولة الإمارات العربية المتحدة يبلغ 8.14 مليون في عام 2022، مما يجعله أكثر منصات التواصل الاجتماعي رواجاً في الدولة. وحلت منصة “إنستغرام” في المرتبة الثانية بعدد 7.73 مليون مستخدم. فيما جاءت منصة مشاركة الفيديوهات القصيرة “تيك توك” في المرتبة الثالثة بعدد 5.96 مليون مستخدم، متقدمة على “تويتر” الذي وصل عدد مستخدميه إلى 5.16 مليون. وبصرف النظر عما تشير إليه الأرقام، هناك شيء واحد مؤكد، وهو أنك ترغب أن يتمكن هاتفك الذكي من الوصول إلى كافة شبكات التواصل الاجتماعي المتواجدة حولنا، تماماً مثل هواتف هواوي الذكية. يزخر متجر AppGallery، وهو منصة توزيع التطبيقات المفتوحة والمبتكرة من هواوي، بمجموعة واسعة من أشهر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي في العالم، مما يتيح لك البقاء على تواصل دائم مع أصدقائك وعائلتك ومتابعيك.

بإمكانك تنزيل تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي المفضلة لديك من خلال متجر AppGallery بسرعة وسهولة. ما عليك سوى تشغيل متجر AppGallery على جهازك هواوي وتسجيل الدخول باستخدام معلومات التعريف الشخصي الخاصة بك للاستمتاع بأروع تجربة استخدام مصممة وفقاً لتفضيلاتك، ومترافقة مع عروض خاصة وخصومات وامتيازات الولاء. اضغط على إيقونة التطبيقات الموجودة في أسفل شاشة جهازك، ثم اختر الفئات. يمكنك العثور على منصة “تيك توك”، ضمن فئة التطبيقات الترفيهية، في حين أن بمقدورك الوصول إلى تطبيقات أخرى، على غرار “سنابشات” في فئة تطبيقات التواصل الاجتماعي. اضغط على علامة التثبيت على الجهة اليمنى من القائمة وستظهر تطبيقاتك على شاشتك الرئيسية خلال وقت قصير.

وفي حال لم تكن من محبي تصفح القوائم عن طريق التمرير، بإمكانك الذهاب إلى قسم التطبيقات الأكثر رواجاً “Top Apps”على متجرAppGallery لاستكشاف تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الأكثر تفضيلاً. أدخل اسم التطبيق في حقل البحث وحدد مكانه بين النتائج. بعد ذلك، اضغط على علامة “تنزيل” و”تثبيت” التطبيقات، وسيقوم متجر AppGallery بتوجيهك لاستكمال باقي الخطوات اللازمة لإتمام العملية. وبهذه الطريقة، يمكنك تنزيل جميع تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الشهيرة على هواتف هواوي وغيرها الكثير. وباعتبار أن المحتوى هو العامل المهيمن في عالم وسائل التواصل الاجتماعي، يقدم لك متجر AppGallery أيضاً مجموعة واسعة من تطبيقات مونتاج الصور والفيديوهات لمساعدتك في إضفاء بصمة مميّزة تعكس لمساتك الفريدة على كل محتوى تنشره.

كما قام متجرAppGallery بإدخال تحسينات إضافية كبيرة على تجربة المستخدم لديه من خلال تقديم دعم موثوق ورسمي للجميع، وذلك من خلال ترقية تجربة العناية بعملائه من خلال طرح خدمات الدعم عبر الدردشة المباشرة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وجنوب أفريقيا. وعلى الطرف الآخر من الهاتف، هناك فريق من الخبراء المتمرسين الذين يتميزون بسرعة الاستجابة لتساؤلات واستفسارات العملاء ذات الصلة بتطبيقات متجر AppGallery وحل أي مشكلة قد يواجهها المستخدمون. لمزيد من التفاصيل، اضغط هنا.

إن ما يتسم به متجر AppGallery من سهولة الاستخدام، إلى جانب احتوائه على مئات الآلاف من التطبيقات الدولية والمحلية المتوفرة ليست سوى بعض من الأسباب التي مكّنته من تحقيق نموه ونجاحه المستمر. إن لدى متجر AppGallery اليوم أكثر من 580 مليون مستخدم شهري نشط وهو متوفر في أكثر من 170 دولة ومنطقة. وفي عام 2021، سجل متجر AppGallery أكثر من 432 مليار عملية تنزيل للتطبيقات، في حين أبرمت هواوي شراكات مع 6 ملايين مطور مسجل عالمياً لتوفر لكل مستخدم تجارب ذكية عالية الجودة.

للحصول على إرشادات حول كيفية الحصول على أحدث التطبيقات على متجر هواوي AppGallery، يرجى زيارة الرابط.