تتويج الفائزين بمنافسات الرماية ورفع الأثقال البارالمبية ضمن الألعاب السعودية 2022

الرياض – هاني البشر

اختتمت صباح اليوم الأربعاء منافسات الرماية لفئة بندقية ضغط الهواء لمسافة 10م، ضمن دورة الألعاب السعودية 2022، التي تستضيفها العاصمة الرياض، وتستمر منافساتها حتى يوم 7 نوفمبر المقبل.

وتقام منافسات الرماية في ميدان تدريب الرماية بالأمن العام بمشاركة 56 لاعباً وتستمر منافساتها حتى يوم 6 نوفمبر، وحسم حسين غويلي الحربي الميدالية الذهبية والمركز الأول، وحلّ مسفر عبود العماري في المركز الثاني والميدالية الفضية، وجاء عبدالعزيز خالد العنزي في المركز الثالث والميدالية البرونزية، وتوّج الفائزين صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله آل سعود عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر آل سعود رئيس الاتحاد السعودي للرماية، وشيخة بنت عبدالله الجبير عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وفي صالة الألعاب البارالمبية بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، اختتمت ظهر اليوم منافسات رفع الأثقال البارالمبية لفئات أوزان 49 كجم للرجال، و65 كجم للرجال، وأسفرت النتائج عن فوز اللاعب عدنان عبدالله نورسعيد بالميدالية الذهبية والمركز الأول لفئة وزن 49 كجم، تلاه في المركز الثاني والميدالية الفضية اللاعب ميسر وحيد العليمي، ثم مشاري عبدرب البيني في المركز الثالث والميدلية البرونزية.

وفي وزن 65 كجم للرجال، حصد اللاعب عبادة محمد هوساوي الميدالية الذهبية والمركز الأول، تلاه في المركز الثاني والميدالية الفضية اللاعب أمين عبدالله السلمان، ثمّ جاء خالد بن عيد العنزي في المركز الثالث والميدالية البرونزية. وتوّج الفائزين الدكتور غسان طاشكندي، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.