قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين.. الهلال يلتقي الاتفاق ومواجهة سهلة للنصر.. والإثارة تجمع الاتحاد والشباب

الرياض- هاني البشر

أوقعت قرعة مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي 2022-2023، حامل اللقب الفيحاء 2022 في مواجهة الخليج ، فيما يواجه الفتح نظيره الطائي، ويلتقي الهلال نظيره الاتفاق، ولقاء مثير يجمع الاتحاد والشباب، والرائد يقابل الباطن، وضمك ضد الوحدة، والتعاون ضد أبها والنصر أمام العدالة. وأجريت مراسم القرعة في محافظة الدرعية بقرية الدرعية الرياضية، بحضور ممثلي أندية دوري روشن للمحترفين.

وقد بدأ حفل القرعة بالسلام الملكي الوطني السعودي، ومن ثم تم عرض فيديو قصير لعرض بعض لقطات لمباريات المسابقة في النسخ الماضية، ومن ثم سلّم لاعب فريق الفيحاء (بطل النسخة الأخيرة 2022) سعود زيدان كأس المسابقة لموقع القرعة.

وتم عرض فيديو قصير يتحدث عن آلية المسابقة، ومن ثم تم سحب القرعة بمشاركة رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم نعيم البكر، ومشاركة نجمي الأخضر (السابقين) فؤاد أنور ومحمد الدعيع.

واقتصرت المشاركة في البطولة على أندية دوري روشن للمحترفين للموسم الثالث على التوالي، بعد أن قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم استمرار قصر المشاركة لفرق دوري روشن للمحترفين نظراً لضغط روزنامة المباريات، لعل أبرزها نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا وكأس الخليج، فضلاً عن مشاركات الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا.

وتبدأ البطولة انطلاقاً من دور الـ16 بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، على أن تكون القرعة غير موجّهة ودون تحديد أي مستويات.