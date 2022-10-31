اتحاد الرياضة للجميع يبحث سبل تعزيز تنمية قطاع الرياضة في المملكة

الرياض : البلاد

عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضة للجميع مؤخراً جلسته الربع سنوية في مقر الإدارة العامة للاتحاد بمدينة الرياض، وبرئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وحضور أعضاء المجلس وفي مقدمتهم صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وبانضمام عضو مجلس الإدارة الجديد معالي الأستاذ بدر بن محمد العساكر مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد.

وتمت مناقشة جدول أعمال الجلسة واستعراض برامج الاتحاد المنفذة خلال الفترة الماضية، والنتائج الإيجابية التي حققتها وهي زيادة أعداد المشاركين في الفعاليات التي ينظمها الاتحاد، إضافة إلى استعراض المبادرات والمشاريع المستقبلية في إطار استراتيجية الاتحاد العامة.

من جانبها، قدمت المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضة للجميع الأستاذة شيماء بنت صالح الحصيني، عرضاً شاملاً حول معايير قياس زيادة الاهتمام بممارسة الرياضة البدنية التي يشهدها أفراد المجتمع. مع تسليط الضوء على الدور المؤثر الذي لعبه الاتحاد لدعم برنامج جودة الحياة، حيث ثمن أعضاء المجلس على الجهود التي يبذلها الاتحاد للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال تعزيز ممارسة المجتمع للرياضة.

وعرضت الأستاذة الحصيني رؤيتها لخطط النمو والتوسع مع أعضاء المجلس واستمعت إلى ملاحظاتهم ومرئياتهم حول استراتيجية الاتحاد وكيفية العمل على تطوير وتحسين آليات تنفيذ برامجه وأنشطته المختلفة. وكذلك تمت مناقشة نجاح الاتحاد في تحقيق شراكات جديدة ونوعية مع القطاع الخاص، بما فيها مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مؤخراً، إلى جانب النتائج المثمرة التي تحققت حتى الآن نتيجة للجهود المشتركة التي يبذلها الاتحاد مع شركائه محلياً ودولياً.

وأشار أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع على ضرورة الاستفادة من هذه التجارب، مؤكدين أهمية تلبية احتياجات الممارسين الرياضيين وعشاق الرياضة من كافة شرائح المجتمع.

تجدر الإشارة أن مجلس الإدارة يضم كلاً من صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور غازي بن زقر والأستاذ فواز فاروقي والأستاذ أيمن الفلاج والأستاذ فارس التركي والأستاذة لينا آل معينا والأستاذ فراس القاسم.