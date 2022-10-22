الرياضة الأخضر يتغلب على منتخب مقدونيا في الودية الأولى بمعسكر أبوظبي

متابعة- هاني البشر تغلب المنتخب الوطني على منتخب مقدونيا الشمالية بنتيجة ( 1 – 0 )، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد مدينة زايد الرياضية، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

وتمكن صالح الشهري من تسجيل هدف “الأخضر” الوحيد في المباراة. دخل المدير الفني “إيرڤي رينارد” اللقاء بتشكيلتين مختلفتين؛ حيث لعبت المجموعة الأولى ( 60 ) دقيقة من عمر المباراة، وأكملت المجموعة الثانية (30) دقيقة الأخيرة من المباراة. على صعيد متصل، خصص المدير الفني “إيرڤي رينارد” تدريبات خاصة للرباعي ” سلمان الفرج، عبدالله مادو، سامي النجعي، هيثم عسيري” برفقة المعد البدني. من جهة أخرى، انتظم حارس المرمى ” أمين بخاري” صباح اليوم السبت في معسكر الأخضر.