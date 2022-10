تشافي: سأرحل عن برشلونة في حالة واحدة

قال مدرب فريق برشلونة الإسباني، تشافي هيرنانديز: إنه سيرحل عن النادي حال لم يحقق الألقاب في الفترة المقبلة، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء.

وظهر تشافي في المؤتمر الخاص بمباراة برشلونة وفياريال المزمع إجراؤها غدًا الخميس في ملعب “سبوتيفاي كامب نو” ضمن الجولة الـ10 من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة الترتيب الثاني في الليغا بـ(22 نقطة) بعد حامل اللقب والمتصدر الحالي ريال مدريد (25) الذي حسم لقاء الكلاسيكو الأسبوع الماضي بنتيجة 3-1.

تشافي: سأرحل إن لم أحقق الألقاب

وأوضح تشافي في المؤتمر: “إن لم أفز بالألقاب سأرحل ويأتي مدرب آخر يحققها، هذه هي دورة حياة المدرب، لكننا كوّننا فريقًا هنا في برشلونة للفوز بالألقاب”.

وأضاف تشافي: “أتوقع أن تتم إقالتي من تدريب برشلونة في أي وقت، لا أحد يعرف ما يخبئه المستقبل وهكذا تعودنا من عالم كرة القدم”.

واختتم تشافي: “سأبذل ما بوسعي لقب الطاولة ومحاولة الفوز بالألقاب هذا الموسم مهما كان الثمن، يجب أن أكون صادقًا مع الرئيس والنادي”.

🎙 Xavi: "Our objective this season is to win trophies" pic.twitter.com/bbk2QAZTf3

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 19, 2022