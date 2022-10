في عمر 24.. نجم البريميرليغ يعتزل بسبب مشاكل في القلب

أعلن نادي برايتون الإنجليزي اليوم الاثنين رسميًا، اعتزال لاعبه الزامبي إينوك مويبو، بسبب اكتشاف مشكلات في عضلات القلب.

واكتشف أطباء النادي وجود مرض وراثي مرتبط بعضلات القلب عند مويبو (24 عامًا) في أثناء الفحص الدوري للاعبي الفريق.

وبحسب البيان الصادر عن برايتون، فإن مويبو فضّل اعتزال كرة القدم حرصًا على حياته، بعد نصيحة من الطاقم الطبي للنادي.

وأوضح مصدر في النادي أن مويبو عرضة الوفاة أو النوبات القلبية حال عاود ممارسة كرة القدم من جديد، لذلك قرر الاعتزال.

ووفد لاعب الوسط الدفاعي مويبو إلى برايتون قادمًا من نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي صيف 2021 مقابل 23 مليون يورو.

قدّم مويبو تمريرة حاسمة بقميص برايتون هذا الموسم 2022-2023 في الدوري الإنجليزي من 6 مباريات خاضها مع “النوارس”.

Enock Mwepu has been forced to end his playing career following the diagnosis of a hereditary heart condition.

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) October 10, 2022