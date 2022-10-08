فيديو.. تشيلسي يهزم وولفرهامبتون بثلاثية ويواصل صحوته

انتصر تشيلسي بثلاثة أهداف نظيفة السبت على وولفرهامبتون في إطار مباريات الأسبوع الـ10 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 2022-2023.

واحتضن ملعب تشيلسي “ستامفورد بريدج” بالعاصمة البريطانية لندن المباراة في حضور جماهيري بلغ قرابة 40 ألف مشجّع، بإدارة الحكم سيمون هوبر.

الدولي الألماني كاي هافرتز سجّل الهدف الأول لتشيلسي في الرمق الأخير من الشوط الأول إثر تمريرة حاسمة من زميله الإنجليزي ميسون ماونت.

وفي الدقيقة 54 من الشوط الثاني، عاد ميسون ماونت وقدّم تمريرة حاسمة أخرى لزميله الأمريكي كريستيان بوليسيتش أحرز منها الهدف الثاني.

وفي آخر أنفاس المباراة سجّل البديل الألباني الشاب أرماندو بروخا هدف تشيلسي الثالث ضد وولفرهامبتون، بتمريرة من الكرواتي ماتيو كوفاسيتش.



غراهام بوتر وانطلاقة مثالية مع تشيلسي

واصل تشيلسي سلسلة نتائجه القوية مع المدرب الجديد، الإنجليزي غراهام بوتر، الذي تولى المسئولية قبل أسابيع خلفًا للمقال الألماني توماس توخيل.

وقاد بوتر تشيلسي في 3 مباريات حقق الفوز خلالها جميعًا، أمام كريستال بالاس (2-1) ثم ميلان الإيطالي (3-0) ومباراة اليوم أمام وولفرهامبتون (2-0).

بذلك الفوز، رفع تشيلسي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع على لائحة الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023، بعد أن حقق فوزه الثاني تواليًا في المسابقة.

فيديو.. أهداف تشيلسي وولفرهامبتون 2-0