شاهد.. أهداف مباراة ميلان ويوفنتوس 2-0

حسم -حامل اللقب- ميلان قمّة الجولة الـ8 من الدوري الإيطالي أمام يوفنتوس بهدفين نظيفين 2-0 السبت في ملعب “سان سيرو” بمدينة ميلانو.

أهداف ميلان ضد يوفنتوس بدأها المدافع الدولي الإنجليزي فيكايو توموري في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول إثر دربكة دفاعية نتيجة ركلة ركنية.

وأضاف صانع الألعاب الإسباني براهيم دياز ثاني أهداف ميلان ضد يوفنتوس في الدقيقة 54 بعد أن راوغ وانطلق من منتصف الميدان بمجهود فردي.

بهذه النتيجة يرفع ميلان رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث على لائحة الدوري الإيطالي خلف نابولي وأتالانتا اللذين جمعا 20 نقطة ايضًا.

كما أن ميلان أمضى المباراة الـ4 تواليًا أمام عدوه اللدود يوفنتوس في الدوري الإيطالي من دون التعرّض لأي خسارة، بواقع انتصارين وتعادلين.

شاهد أهداف ميلان ويوفنتوس 2-0