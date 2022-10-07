يعزز مفهوم المدن الذكية.. تفاصيل نظام استخدام كاميرات المراقبة

جدة : البلاد

نشر حساب جريدة أم القرى عبر “تويتر” اليوم بعض فقرات نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية الذي أقره مجلس الوزراء الأسبوع الحالي.

وتتضمن فقرات النظام فرض غرامة 20 ألف ريال على كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها، أو إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات.

كما يحظر النظام تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل غرف الكشف الطبي والتنويم والعلاج الطبيعي وتبديل الملابس، ودورات المياه والصالونات والأندية النسائية ومرافق الإيواء السياحي، وغرف إجراء العمليات الطبية والأماكن الخاصة.

ويلزم النظام تركيب كاميرات المراقبة الأمنية في محطات الوقود، وأماكن بيع الغاز، والمنشآت التعليمية العامة والخاصة، والمنشآت التي تقدم خدمات غذائية، وأماكن إقامة الفعاليات والمهرجانات.

منفعة مجتمعية وبيئية

من جهتها شددت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، على أهمية نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، مشيرة إلى أنها تعزز مفهوم المدن الذكية.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها على تويتر، أن كاميرات المراقبة الأمنية، تحقق المزيد من المنفعة المجتمعية والبيئية، حيث توظف «سدايا» أحدث تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي في كاميرات المراقبة الأمنية للإسهام في تزيز الأمن والسلامة، وتحسين مستوى الرفاهية في مدن المملكة.

وأشارت إلى أن كاميرات المراقبة الأمنية، سوف تسهم في الارتقاء بمدن المملكة لتصبح الأكثر أمانًا في العالم، بالإضافة إلى تعزيز مستويات الرفاهية وجودة الحياة.

سيسهم تطبيق نظام #كاميرات_المراقبة_الأمنية في التحول إلى مفهوم المدن الذكية وتعزيز ترتيب #السعودية في مؤشر الدول الأكثر أماناً.#سدايا pic.twitter.com/VPz8pk71th — SDAIA (@SDAIA_SA) October 7, 2022

وشددت على أن الكاميرات تسهم في تعزيز مفهوم البيئة الصحية ومكافحة مظاهر التشوه البصري، ودعم الفرص الاستثمارية وتعزيز جاذبية العيش داخل المملكة.