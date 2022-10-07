طريقة عمل الباييلا الأسبانية

الباييلا هي طبق بحري تقليدي أسباني يتم إعداده بالأسماك والبحريات مع الدجاج والنقانق

المقادير اللازمة

نصف كيلو سمك فيليه

نصف كيلو جمبري مقشر ومنظف مع المحافظة على الذيل

نصف كيلو بلح بحر

نصف كيلو كابوريا

نصف كيلو كاليماري مقطع حلقات

كيلو أرز مصري

200 جرام هوت دوج مقطه

نصف كيلو دبابيس دجاج

4 مكعب مرقة دجاج

ماء

فلفل أسود

ملعقة كبيرة بابريكا

زيت زيتون

فلفل أسود

5 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

3 فص ثوم مفروم

حبة بصل مفرومة

ملعقة شطة

ملعقة زعتر

القليل من الزعفران المذوب في الماء ومن الممكن إستخدام كركم

2 حبة طماطم مقطعة

بقدونس مفروم

طريقة العمل

يسخن الزيت في مقلاة كبيرة وتحمر دبابيس الدجاج حتي تصبح ذهبية اللون وترفع من المقلاة

يحمر في نفس المقلاة الهوت دوج ثم يرفع

ثم يحمر بنفس المقلاة السمك الفيليه ويرفع

يضاف للمقلاة البصل والثوم ويقلب حتى يذبل البصل مع التحريك المستمر

يضاف الزعفران أو الكركم ومرقة الدجاج ويحرك المزيج لمدة دقيقة واحدة

تضاف الطماطم والصلصة والأرز ويطهى المزيج لمدة 2 دقيقة مع التحريك المستمر

تضاف الشطة والزعتر والفلفل الأسود والماء ويغلى المزيج

يغطى ويطهى على نار خفيفة لمدة 10 دقائق

يضاف بلح البحر والكاليماري والكابوريا وتمزج المكونات مع الأرز

توضع قطع فيليه السمك والجمبري فوق الارز وتغطى الباييلا

تترك حتي تمام النضج

يزين الطبق بالبقدونس المفروم ويقدم