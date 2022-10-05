اقرأ ترعى جائزة الشيخ زايد العالمية في الطب التكميلي

أبوظبي : البلاد

فريق اعلامي من قنوات اقرأ الفضائية ومنصاتها الرقمية يستعد لتغطية شاملة وموسعة لجائزة الشيخ زايد العالمية في الطب التكميلي والتي تحمل اسم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله تعالى تحت شعار بصمة زايد في الطب التكميلي.

وذلك تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، في العاشر من أكتوبر الجاري في مدينة أبوظبي.

تحرص قنوات اقرأ الفضائية ومنصاتها الرقمية دوماً على تغطية ورعاية أهم المحافل والمؤتمرات المحلية والعالمية تنتج من خلالها تقارير إعلامية منوعة وبرامج هادفة في مجال الطب والاسرة والمجتمع وتبثها على شاشاتها الفضائية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.