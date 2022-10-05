أﭬايا و”ألكاتيل لوسنت انتربرايز” تُطلقان مرحلة جديدة من شراكتهما الاستراتيجية

جدة : البلاد

أعلنت أﭬايا و”ألكاتيل لوسنت انتربرايز” اليوم خلال فعاليات “جيتكس غلوبال” عن إنطلاق مرحلة جديدة من شراكتهما الاستراتيجية الموجّهة إلى مساعدة المؤسسات على الابتكار بسهولة أكبر، دون الحاجة إلى تنفيذ مشاريع استبدال الأنظمة التكنولوجية القائمة، والتأثير على سير الأعمال.

وبناءً على الشراكة القائمة بين الطرفين، التي ستوفّر بموجبها “ألكاتيل لوسنت انتربرايز” (ALE) حلول مراكز الاتصال المُستندة إلى السحابة من أﭬايا لعملائها (Avaya OneCloud™️ CCaaS )، فيما ستقدم أﭬايا حلول الشبكات الرقمية الحديثة من ALE، تواصل كلتا الشركتين التقدم في عملية تكامل حلولهما لبناء وتقديم عروض قيّمة وفريدة للأسواق. ويُشكل هذا التكامل مدخلا أساسيا لتمكين عملاء ALE وأﭬايا من الابتكار استنادا إلى مجموعة مقدّرات متكاملة، تتمتع بالقيمة المتزايدة وتحقق توسّعا مستمراً. وسيحصل العملاء على الحلول التي يحتاجونها من كِلا الشركتين، ليقدموا خدمات ومنتجات جديدة للأسواق بأقل جهد ممكن.

وقالت نائب الرئيس التنفيذي لقسم المبيعات العالمي والخدمات والتسويق في “الكاتل – لوسنت انتربرايز” روكميني غلانارد: “هدفنا المشترك هو دعم عملائنا خلال تحوّلهم الرقمي، وتوفير جميع القدرات اللازمة لجعل كل شيء على إتصال. وخلال الفترة المقبلة، سنتعاون لتقديم الحلول التي تتمتع بالقيمة والخدمات الجديدة لعملائنا وعملائهم، بفضل الحلول القطاعية التي نبنيها معا بشكل تفصيلي لكي تتناسب بدقة مع حاجات الأسواق”.

وقال رئيس أﭬايا العالمية نضال أبو لطيف: “عملاؤنا يريدون الابتكار، لكنهم يرغبون أن يأتي هذا الابتكار ليشكل استكمالا لبنيتهم التحتية القائمة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتحديداً فوق منظومة السحابة. وهم لا يريدون حصول إنقطاع أو عرقلة للعمليات تتسبب بتكاليف إضافية أو تستهلك الوقت أثناء ترقيتهم لقدراتهم الابتكارية. من خلال تكامل تقنياتنا مع تقنيات ALE، ومن خلال قوة قاعدة عملائنا العالمية مجتمعةً، نحن في وضع فريد من نوعه لتوفير الابتكار من دون التسبّب بعرقلة الأعمال”.

حضور أﭬايا في جيتكس غلوبال سيكون بالشراكة مع “الكاتل – لوسنت انتربرايز”،”يونيفور”، “فيرينت سيستمز”، “جي إس لاب” GS Lab، “إمبيريوم” Imperium، “كونكت انسايتس” Konnect Insights، “لومنڤوكس” LumenVox، “نيكتار” Nectar، “سيستك” Sestek و”توباز” TOPAZ. أﭬايا ترحب بزيارتكم لها في قاعة زعبيل، مركز دبي التجاري العالمي بين 10 و14 أكتوبر 2022.