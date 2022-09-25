مدن وقرى المملكة تتوشح بمظاهر الفرح والابتهاج

البلاد ـ عبد الهادي المالكي ــ أحمد الأحمدي ـ حمود الزهراني – أبها ـ مرعي عسيري – تصوير: خالد بن مرضاح

ابتهجت مدن وقرى المملكة وتزينت في أحلى حلّتها باللون الأخضر والأبيض، وعمت مظاهر البهجة التي رسم خلالها المواطنون لوطنهم وقيادتهم الرشيدة، وذلك احتفالاً باليوم الوطني الـ92 للمملكة، مستذكرين ومستشعرين تلك المعاني النبيلة والأهداف السامية التي تحققت بجهد وكفاح الملك عبد العزيز -رحمه الله – الذي بدأ مسيرة الخير نحو آفاق البناء والنمو والرقي والتقدم لكل ما من شأنه رفعة ووحدة وتلاحم الوطن ورفاهية وكرامة المواطن.

وتوشحت أسوار المباني والمرافق العامة وأعمدة الإنارة في الشوارع والميادين بمختلف المناطق والمحافظات بالأعلام الوطنية والإضاءات الخضراء، وتجملت الحدائق والأماكن والمرافق العامة بصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، كما تشكلت لوحة بشرية تمثل هوية اليوم الوطني الـ 92 ، وازدحمت الشوارع الرئيسة بحائل بالمركبات والمواطنين حاملين الأعلام وصور قادة البلاد والشعارات الوطنية، حيث تغمرهم مشاعر الحب والوفاء والإخلاص تجاه هذا الوطن الغالي مفتخرين بما تحقق من رقي وازدهار ونهضة شاملة ومشاريع تنموية في مختلف المجالات, مشاركينهم في ذات البهجة أبناء الجاليات، حيث رسمت مشاعر الولاء للمملكة بهذه المناسبة. وعمت مظاهر الفرح والسرور والبهجة أبناء منطقة حائل.

واحتشد الآلاف من جموع المواطنين في الأماكن العامة، وارتفعت أصوات الأغاني الوطنية وآلاف التعابير المفرحة التي ترتسم على وجوههم، وازدانت سماء حائل بالآلاف من الألعاب النارية بألوانها المبهجة وأشكالها الجذابة.

صقور السعودية يبهرون المحتفلين بعروضهم المتميزة

الرياض ـ البلاد

اختتم في الرياض أكبر استعراض جوي في تاريخ الأيام الوطنية، أقيم على مدى يومين شمال العاصمة السعودية احتفالاً باليوم الوطني الـ92 للمملكة.

وقدمت القوات الجوية الملكية السعودية عروضاً جوية مهيبة بالطائرات المزينة بشعار اليوم الوطني، من طرازات “تايفون”، و”ف – 15 إس”، و”تورنيدو”، و”ف – 15 سي”.

وجاء الاستعراض الجوي تحت شعار “تحية وطن”، ضمن احتفالات اليوم الوطني الـ 92 التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه خلال الفترة من 18 – 26 سبتمبر الجاري، حيث قدم فريق الصقور السعودية عروضاً متميزة في سماء الرياض، بطائرات الهوك وأبدع من خلالها الطيارون المتمرسون في الاستعراض بطائراتهم وسط إعجاب كبير من الجمهور، الذي اجتمع في حديقة أم عجلان بحي القيروان.

بينما شاركت في بداية العرض، وزارة الحرس الوطني بعدد من المروحيات من نوع أباتشي وبلاك هوك، في بداية العرض الجوي بالتزامن مع مروحيات طيران الأمن التي حملت العَلم السعودي في جولة امتدت لنحو نصف ساعة.

وشهدت الرياض وجدة حدثاً مميزاً، تمثل في انطلاق مسيرة لموكب وخيالة الحرس الملكي بجولة بالطرق الرئيسة، لتشكل موكباً وطنياً يشارك المواطنين فرحهم، وذلك بمشاركة الفرقة الموسيقية بالسلام الملكي السعودي والسيارات الكلاسيكية برئاسة الحرس الملكي. وعلى الساحل الغربي للمملكة، وتزامناً مع العروض الجوية في الرياض، نفذت القوات البحرية الملكية السعودية عرضاً بحرياً مقابل ساحل جدة، أثار الإعجاب وشهد حضوراً كثيفاً.

وشاركت في الاستعراض الجوي 15 جهة عسكرية ومدنية، هي وزارة الدفاع ممثلة بالقوات الجوية الملكية السعودية والقوات البحرية الملكية السعودية، ووزارة الحرس الوطني، ووزارة الداخلية ممثلة بحرس الحدود، ورئاسة أمن الدولة ممثلة بالقيادة العامة لطيران الأمن، ورئاسة الحرس الملكي. كما ضمت قائمة المشاركين في العروض الجوية، الهيئة العامة للطيران المدني، وخدمات الملاحة الجوية السعودية والخطوط الجوية العربية السعودية، وكذلك طيران ناس وطيران أديل، إضافة إلى نادي الطيران السعودي، فيما تولت هيئة الإذاعة والتلفزيون النقل التلفزيوني الحي للعروض. وكانت الجهات نفسها قد قدمت 3 أيام من الاستعراضات الجوية والبحرية في منطقة الكورنيش بمدينة جدة، اختتمت الثلاثاء الماضي، ضمن برنامج الاحتفال باليوم الوطني. وغطت العروض الجوية لليوم الوطني، 13 مدينة بالمملكة، لتشمل الرياض وجدة والخبر والدمام والجبيل، والأحساء والطائف وتبوك وأبها، إضافة إلى التحليق في سماء مدن سراة عبيدة وتمنية وخميس مشيط والباحة.

الكرنفالات الشعبية تطوف ميادين منطقة عسير

شهدت منطقة عسير أمس احتفالات شعبية واسعة شارك فيها الآلاف من المواطنين والمقيمين في جميع مدن ومحافظات المنطقة، تعبيرا عن سعادتهم باليوم الوطني الـ 92 للمملكة. وتوافد الآلاف من جميع فئات المجتمع وجموع غفيرة من المقيمين من جنسيات عربية وإسلامية مختلفة إلى الساحات العامة ومواقع الاحتفالات إضافة إلى الشوارع الرئيسة حاملين أعلام المملكة ومرتدين الأزياء السعودية التقليدية التي تعبر عن الانتماء والحب لهذا الوطن المعطاء. وشاهد الجميع العروض الجوية المبهرة التي قدمها صقور الجو من القوات الجوية الملكية السعودية راسمين شعار المناسبة الرقم (92) في سماء منطقة عسير ، ويطوفون على مواقع إقامة الفعاليات والميادين الرئيسة والحدائق العامة.

وجذبت العروض الفلكورية التراثية التي قدمتها عدد من الفرق الشعبية التي توافدت من جميع محافظات المنطقة للمشاركة في الاحتفاء بهذا اليوم المجيد الذي أقيم في “سما أبها” تحت شعار ” هذي عسير”، مئات الزوار الذين تفاعلوا معها وشاركوا في أدائها ،حيث قدمت الفرق المشاركة فقرات تمثل لون “الدمة” و”الخطوة” و”القزوعي” و “العرضة” و” اللعب” مع مشاركة عدد من عازفي المزمار الذي قدموا مقاطع تتغنى بالوطن وتراثه العريق. واستمتع الحاضرون بفعاليات الألعاب الترفيهية والمسابقات الخاصة بهذه المناسبة الغالية، كما احتضن جبل “شمسان” الذي يحتوي إحدى أهم المعالم التراثية لمدينة أبها وهي “قلعة شمسان” فعاليات اجتماعية وترفيهية عديدة منها عروض الضوء والصوت واستعراضات الفرق الشعبية، إضافة إلى أركان خاصة بالحرف اليدوية التقليدية التي تبرز عراقة الإنسان والمكان.

وفي وسط مدينة أبها برزت الفعاليات التي قُدمت في ” المدينة العالية” واشتملت على عروض ضوئية وصوتية وأغان للوطن قدمتها عدة فرق موسيقية مع جلسات طربية إلى جانب فعالية السيرك الترفيهي.

وكان لمحافظة خميس مشيط مشاركات لافتة في احتفالات اليوم الوطني من خلال “بوليفارد خميس مشيط” الذي توافد إليه مئات الزوار لمشاهدة الألعاب النارية وعروض الفلكلور الشعبي والتفاعل مع الأغاني الوطنية التي قدمتها الفرقة الموسيقية.

الألعاب النارية تضيء 18 مدينة في يوم الوطن

انطلقت في 18 منطقة في المملكة عروض الألعاب النارية التي زينت السماء بلونيها الأخضر والأبيض ، وذلك ضمن برنامج الاحتفال باليوم الوطني الـ 92 تحت شعار: “هي لنا دار”.

ورسمت عروض الألعاب النارية في السماء لوحة فنية معبرة عن الهوية الوطنية، وعلى ارتفاع يصل إلى 300 متر، ليتمكن الجميع من مشاهدة العروض النارية ومشاركة أوقات الفرح والابتهاج باليوم الوطني، حيث عبروا فيها عن أسمى معاني الانتماء والولاء للوطن وقيادته.

وتنوعت الأماكن العامة التي انطلقت منها الألعاب النارية؛ لتشمل المتنزهات والحدائق في بريدة وأبها والباحة، وحائل وعرعر وتبوك، إضافةً إلى الطائف والأحساء وحفر الباطن، كما أنارت الألعاب النارية السماء بمناطق الكورنيش في ثلاث مدن ساحلية، هي الخبر وجازان والدمام.

وانطلقت الألعاب النارية في المدينة المنورة من مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية، ومركز الملك سلمان الحضاري في سكاكا، إضافةً إلى مواقف موسم جدة، ومنطقة جادة الحاجب في عنيزة، إلى جانب الثغر بلازا في مدينة الرياض وحي النهضة بنجران.

كما أضاءت الألعاب النارية بألوانها المتعددة وأشكالها المتنوعة, سماء مدينة سكاكا بمناسبة اليوم الوطني 92, ضمن الفعاليات التى تنظمها أمانة المنطقة. وشهدت الفعالية التي انطلقت في مركز الجوف الحضاري حضورًا وتفاعلًا كبيرًا من قبل أهالي وزوار المنطقة، تعبيراً عن الابتهاج بهذه المناسبة السعيدة. وعروض الألعاب النارية سماء جدة ولونت ليلها باللونين الأخضر والأبيض، وذلك ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة للترفيه للاحتفاء باليوم الوطني 92، والمقامة تحت شعار “هي لنا دار”. ورسمت العروض من على ارتفاع يصل إلى 300 متر، لوحات فنية معبرة عن الهوية الوطنية؛ ليتمكن جميع المواطنين في مختلف أرجاء محافظة جدة من مشاهدة العروض النارية، ومشاركة أوقات الفرح والابتهاج باليوم الوطني. ورصدت ” البلاد ” المنظر الجمالي لهذه العروض وتشكيلاتها المختلفة، التي عمد الكثير من العوائل لتوثيقها بأجهزتهم المحمولة، لتبقى ذكرى غالية في نفوسهم، إضافة للاستمتاع بالفعاليات الأخرى المصاحبة والمخصصة للأسر والأطفال. وأضاءت الألعاب النارية سماء المدينة المنورة, ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الـ٩٢ للمملكة تحت شعار”هي لنا دار” ، بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة. وشهدت حضوراً كثيفاً من أهالي وزوار المنطقة، إلى جانب التفاعل الكبير من قبل المواطنين الذين حضروا هذه الفعاليات، تعبيراً عن الابتهاج بهذه المناسبة السعيدة.

700 شخص يشهدون احتفال أدبي وفنون جدة

شهد احتفال النادي الأدبي الثقافي وجمعية الثقافة والفنون وجامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة بمناسبة اليوم الوطني ٩٢

حضور جمع غفير من القناصل والشخصيات والأدباء والمثقفين والفنانين حيث تم أستقبال الحضور بالقهوة العربية والضيافة الأصيلة والعرضة السعوية، ومعرض فنون الوطن الذي أشاد به الحضور وبالأعمال الفنية المعبرة عن الهوية الوطنية.

بعد ذلك بدأت الفعاليات على مسرح جامعة الأعمال والتكنولوجيا بالحفل الخطابي والفني حيث قدم الحفل الإعلامي مهدى الزهراني وألقي الدكتور عبدالله دحلان عبر فيها عن عظمة الوطن وسعادة الجميع بالاحتفال بيومه المجيد وقتل هذا الوطن عظيم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان واكد أن الجامعة تتكامل مع النادي والجمعية لترسيخ قيم الولاء والانتماء من خلال البرامج والفعاليات المشتركة وفي كلمة رئيس النادي الأدبي بجدة الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي أكد على أن مناسبة اليوم الوطني التي تحل علينا كل عام غالية على كل مواطن ومواطنة وتسمو من خلالها مشاعر الحب الصادق لوطننا الغالي وقيادته التي حققت لأبناء هذا الوطن الحياة الكريمة. و شكر السلمي جمعية الثقافة والفنون بجدة وجامعة الأعمال والتكنولوجيا للشراكتها مع النادي في الإحتفال باليوم الوطني..

بعد ذلك القى مدير الجمعية الأستاذ محمد آل صبيح كلمة جاء فيها أن الاحتفال يجسد وحدة وتلاحم الشعب السعودي مع قيادته وقال الجمعية والنادي بمشاركة جامعة الأعمال تعمل باستراتيجية التكامل لتقديم كل ما يرتقي بالمشهد الثقافي ويعزز ويرسخ القيم.

واعرب آل صبيح عن شكره لجميع المشاركين في الفعاليات و ثمن دور الجامعة ودعم د. عبدالله دحلان للمناشط الثقافية والأعمال الوطنية والنادي الأدبي بقيادة د. عبدالله بن عويقل السلمي على مواصلة دعم برامج التكامل الذي يجمع الجمعية والنادي في المناسبات الوطنية.

واشتملت الفعاليات على عروض وفلكلورات شعبية وأوبريت ومعزوفات موسيقية وقصيدة شعرية واستعراض للمواهب. وكذلك مشاركة مدارس كورال العالمية بتقديم عروض فنية إلى جانب عدة فقرات موسيقية وشعرية وعرض مرئي وعروض فلكلور شعبي مع العرضة السعودية وكما صاحب الفعاليات معرض فنون الوطن وشارك الجميع في ختام الحفل في العرضة السعودية.

احتفالات متنوعة بشوارع الدرعية

أطلقت هيئة تطوير بوابة الدرعية عدة فعاليات احتفالاً باليوم الوطني الـ 92 للمملكة، تميزت بتنوعها وتناسبها لجميع الفئات العمرية، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات. وشملت الفعاليات إطلاق مسيرة الدرعية لتجوب أحياءها مشاركةً للأهالي بهجة باليوم الوطني، استهدفت الهيئة من خلالها تجديد العرض الاحتفالي لهذا العام عطفاً على نجاحه في الأعوام الماضية، ليصل إلى جميع سكان الدرعية بحلة ومفهوم جديدين، حيث انطلقت المسيرة بأربع عربات، شملت مواقع متعددة، إضافة إلى مسيرة الدراجات للقوات البحرية الملكية السعودية، التي جابت شوارع الدرعية بداية من مهبط طائرات الهليوكوبتر وانتهاء بغصيبة، وجولة لفريق “رياض بايكرز” في أنحاء الدرعية كجزء من أنشطة المشاركة المجتمعية. وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة جيري إنزيريلو أن للدرعية ارتباطاً وثيقاً بتاريخ المملكة، كونها مهد انطلاق الدولة السعودية ، وهي تحوي ذلك الإرث الثقافي والحضاري للمملكة، مؤكدًا حرص الهيئة على التفاعل مع جميع المناسبات الوطنية، لافتاً إلى حرص الهيئة على مواكبة رغبات واحتياجات الأهالي والزوار. واحتفلت هيئة التراث بمنطقة المدينة المنورة بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة، وذلك في محطة سكة حديد الحجاز بالمنطقة، حيث شهدت حضوراً لافتاً من الأهالي والزوار بمختلف أعمارهم. وشملت الاحتفالية العديد من الفعاليات والأنشطة منها ركن التصوير، وأركان الحرفيين والفلكلور الشعبي، وجدارية الرسم، والعروض المرئية التي قدمت عدداً من الأفلام الوطنية. يذكر أن الاحتفالية تستمر لثلاثة أيام بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال مشاركة الأهالي والزوار بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

الأطفال يرسمون لوحات اعتزاز بوطن المجد والفخار

شارك الأطفال بعفوية وفرحة باليوم الوطني الـ 92 من خلال حضورهم برفقة أسرهم للفعاليات المصاحبة لمناسبة اليوم الوطني، التي احتضنتها العديد من الشوارع والميادين والمراكز والساحات في مختلف مناطق المملكة حيث تفاعلوا بعفوية في مواقع الفعاليات المتنوعة في منظر بهيج لترسيخ معاني الولاء والانتماء في نفوسهم وتوثيق ارتباطهم بالوطن الذي يتعلق به حاضرهم ومستقبلهم.

كما شارك أطفال منطقة جازان أهالي المنطقة والمقيمين بها الاحتفاء باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية في عامه الـ 92 ، والذي يعد من المناسبات العظيمة التي يترقبها الصغير والكبير في وطن العز والمجد والفخار، لما فيها من فرح واعتزاز ، بتاريخ وحاضر وطن المقدسات ومهد الرسالات أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين. وعبر الاطفال عن افراحهم فرحة الأطفال، وهم يتوشحون أعلام الوطن التي تزينها كلمات التوحيد “لا إله إلا الله محمد رسول الله” والابتسامة تعلو محياهم ، في تعبير صادق عن الفرح الغامر الذي تزهو به نفوسهم. كما شارك أطفال تبوك فرحة الوطن بيومه الوطني الـ 92 من خلال حضورهم برفقة أسرهم للفعاليات المصاحبة لهذه المناسبة، التي احتضنتها العديد من الميادين والطرقات والحدائق العامة والمراكز التجارية الكبرى بتبوك.

وشارك الأطفال من مختلف الفئات العمرية فرحة الوطن بيومه الوطني الـ 92 من خلال حضورهم برفقة أسرهم للفعاليات المصاحبة لهذه المناسبة التي احتضنها العديد من الشوارع والميادين والمراكز و”المولات” التجارية بمنطقة الباحة. وتفاعل الأطفال بصورة لافتة وبكل براءة وعفوية مع العروض الشيِّقة التي قدمتها الهيئة العامة للترفيه بمنتزه الأمير حسام بن سعود, خاصة الأناشيد الوطنية والمؤثرات الصوتية والضوئية المصاحبة وعروض الليزر التي تتشكَّل باللونين الأبيض والأخضر.

وتعالت أصوات الأطفال بالأهازيج الوطنية، واصطفوا على جنبات ممرات الفعاليات حاملين أعلام المملكة ترفرف بكل شموخ وعزة، فيما حرص الكثير منهم على ارتداء الملابس التي تحمل ألوان الوطن وصوراً للقيادة الرشيدة – حفظها الله – تعبيرًا عن سعادتهم بهذه المناسبة، وتوشَّح بعضهم بالشالات الملونة بألوان العلم وارتدوا القبعات التي تحمل شعار المملكة في منظر بهيج لترسيخ معاني الولاء والانتماء في نفوسهم وتوثيق ارتباطهم بالوطن الذي يتعلق به حاضرهم ومستقبلهم.

وشارك أطفال محافظة الأحساء فرحة الوطن بيومه الوطني الـ 92 وغمرت مشاعر الفرح والسرور محياهم ابتهاجاً بهذه المناسبة، وهم يتوشحون أعلام الوطن والابتسامة تعلو محياهم، فرحاً بهذا اليوم الذي يُرسخ معاني الولاء والانتماء والارتباط بالوطن.

رسومات “ذا لاين” تزين شوارع الخبر

توشّحت شوارع وميادين وشواهد مدينة ينبع الصناعية باللون الأخضر احتفالاً باليوم الوطني الـ٩٢ لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله -، وذلك ضمن حزمة من البرامج والفعاليات المتنوعة التي تطلقها إدارات الهيئة الملكية بينبع تعبيرًا عن هذه المناسبة الغالية.

وتضمنت التجهيزات عددًا من المظاهر التي تعكس البهجة والسرور، إضافة إلى الفعاليات المقامة بالواجهة البحرية، التي تخللتها عدد من العروض المقامة بالمسرح المفتوح شملت أوبريت «هي لنا دار» وعرض الفلاي بورد بمنطقة السباحة والأنشطة الأخرى المختلفة.

كما تزينت شوارع وميادين ينبع الصناعية بالإضاءات الخضراء، وحملت اللوحات الإعلانية عبارات متنوعة للتعبير عن هذه المناسبة.

‏وفي إطار الاستغلال الأمثل للموارد جرى عمل لوحة جمالية لتهنئة زوار وقاطني مدينة ‎ينبع الصناعية تحمل رسومات عن المشروع الطموح «ذا لاين» بمناسبة اليوم الوطني.

لوحة بشرية في الواجهة البحرية بالخبر

تجسيداً لصور التلاحم وبمناسبة اليوم الوطني السعودي ٩٢ شهدت الواجهة البحرية بالخبر ” لوحة وطن ٢” التي نفذها مكتب العمل بالمحافظة وتضمنت تشكيلاً بشرياً للرقم ٩٢ بمشاركة أكثر من(١٠٠٠) متطوع و(٢٠) جهة حكومية و (٧) جاليات مقيمة، وأقيمت اللوحة على مساحة(٢٥٠٠) متر مربع.

وقد نفذت اللوحة الضخمة بالواجهة البحرية بالخبر، حيث تم توثيق الحدث لنشره تزامناً مع الاحتفالات باليوم الوطني ٩٢ هذا الحدث الوطني الذي يرمز لملحمة التوحيد والانتصارات والتاريخ المشرف للمملكة. وأوضح مدير مكتب العمل بالخبر منصور آل بن علي أن فكرة المبادرة خرجت من منسوبي المكتب وشاركوا في التخطيط لها بكل اتقان ودعوة المشاركين والتنسيق مع الجهات المختلفة وبدعم من المحافظة ، وأضاف أن فكرة المبادرة تدور حول تجسيد شعار اليوم الوطني السعودي ٩٢ بتشكيل بشري مشيرا إلى أن تصميم اللوحة على مساحة ٢٥٠٠ متر مربع يعطي دلالة بأهمية الحدث الوطني الكبير الذي نفخر به جميعاً وقد نفذ هذا العمل بكل إتقان وجودة وهو امتدادا للمبادرة التي نفذت العام الماضي في لوحة وطن واحد ولاقت نجاحاً كبيراً جعل عدد من مناطق المملكة الأخرى تستنسخ هذه التجربة وتنفذها وهذا شي جميل أن نتنافس في حب الوطن ونعبر عن الولاء والحب لوطننا وقيادته.

وقدم آل بن علي شكره لجميع الجهات المشاركة والمتطوعين والجاليات وكل من ساهم وشارك في انجاز هذا العمل الوطني الذي يعكس حب وولاء وانتماء كل من يعيش على تراب هذه الارض. كما نظمت الهيئة العامة للترفيه أمس، عدداً من الفعاليات المتنوعة في المنطقة الشرقية بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة، تحت شعار “هي لنا دار” ، وذلك بمنتزه الملك عبدالله بالواجهة البحرية بكورنيش الدمام. وضمت الفعاليات عروضاً تراثية وموسيقية وغيرها بطريقة حديثة, إضافةً إلى أكشاك لبيع المنتجات التراثية, وأخرى لبيع المأكولات الشعبية.

المجرور في احتفالات أمانة العاصمة المقدسة

أطلقت أمانة العاصمة المقدسة فعالياتها وبرامجها للاحتفال باليوم الوطني الـ 92، للمملكة في أنحاء متفرقة من مكة المكرمة، وسط إقبال كبير من المواطنين والمقيمين. وانطلقت الفعاليات بفقرات متنوعة ومميزة أقيمت في منطقة الشرائع واشتملت على عدد من عروض الليزر وميدلي وإضاءات وعدد من عروض الأطفال والألعاب الشعبية، ونالت إعجاب وتفاعل كبير من الحضور. وشملت فعاليات أمس في حجز السيارات بالشرائع وحديقة بحرة العامة عددًا من العروض، بدأت بالسلام الملكي وعروض للأطفال والأغاني الوطنية وميدلي اليوم الوطني، ومدلي المنتخب السعودي، وفقرة الرسم على الوجه، إضافة إلى فقرة الفنون الفلكلورية المتمثلة في المجرور والخبيتي والمزمار والمجس. ونفذت الأمانة مهرجانًا كبيرًا في حي النسيم بعنوان “نحن الهمة” اشتمل على عدد من المعارض والمسابقات وعروض الأطفال والكبار، إضافة إلى معرض للفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي والخط العربي، ويستمر لأربعه أيام.