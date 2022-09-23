جونيبر نتوركس تُعزّز التنوع والمرونة في عمليات مراكز البيانات

منصة “أبسترا فري فورم” Apstra Freeform يتيح للعملاء القدرة على إدارة العمليات الشبكية لمراكز البيانات وأتمتتها بمختلف التصاميم الهيكلية

دبي : البلاد

أعلنت “جونيبر نتوركس”، إحدى أبرز الشركات العاملة في مجال الشبكات الآمنة المدعومة بالذكاء الاصطناعي (رمزها في بورصة نيويورك: JNPR)، عن إطلاق منصة “أبسترا فري فورم” (Apstra Freeform)، التي تُعدّ النسخة الأحدث الموسَّعة من منصة الضمان والأتمتة لمراكز البيانات متعددّة المنتجين. وتتيح المنصة بإمكانياتها الجديدة لعملاء جونيبر نتوركس من المؤسسات ومقدمي الخدمة ومقدمي الخدمات السحابية، إدارة عمليات مراكز البيانات وأتمتتها بغض النظر عن هيكلياتها والبروتوكولات المستخدمة فيها.

وتواجه المؤسسات من جميع الأحجام والقطاعات أسئلة بُنيوية تحدّد إجاباتها الطرق المختلفة التي يمكن عبرها بناء مراكز البيانات في تلك المؤسسات، سواء أكان الأمر يتعلق بضرورات التعامل مع تداعيات أزمة سلاسل التوريد العالمية أو التغيّرات الحاصلة في القوى العاملة والناجمة عن الجائحة، ما يجعل عمليات الشبكات تشهد تطورات متسارعة. هذه التطورات ستجعل التوريد الفردي يصبح متعدّد الموردين أو المنتجين، فيما ستصبح تهيئة الشبكات محدّدة الغرض، فيما سيغدو تحديد الأسباب الجذرية للمشكلات التقنية ومعالجتها عملية مؤتمتة. وكانت المنصة “أبسترا” (Apstra) من جونيبر نتوركس ، قد بُنيت من الصفر للتعامل مع الحقبة الجديدة من العمليات، في حين يهدف الإصدار “فري فورم” من المنصة إلى توحيد الخبرات بين مختلف الموردين وأتمتة العمليات الرئيسة في مركز البيانات باعتبارها المصدر الوحيد للمعلومات الحقيقية اللازمة لتهيئة مراكز البيانات.

وتعتمد المنصة الجديدة فري فورم على إمكانات الشبكات القوية محدّدة الأهداف من أبسترا لإدارة الدورة الكاملة من حياة مركز البيانات، وذلك عبر مجموعة من التصاميم الشبكية والموردين، ما يتيح تجربة مستخدم موثوق بها تشمل المزايا الرئيسة التالية:

تصميم مرجعي جديد يغطي أيّ تصميم هيكلي شبكي. تبسط أبسترا في الإصدار البرمجي الجديد عمليات تقنية المعلومات من خلال توسعة القدرات الشبكية محدّدة الغرض، لتشمل أي بروتوكول وأي تصميم هيكلي وأي مجال شبكي. ويمكن للعملاء، مع الإصدار الجديد، اختيار البنية التي تناسب احتياجات أعمالهم والاستفادة من الإمكانات التي تنطوي عليها المنصة.

عمليات موثوق بها. يتيح دور أبسترا، باعتبارها المصدر الوحيد للمعلومات الحقيقية، تنفيذ تصاميم متسقة لمركز البيانات في كل مرة. وتزوّد الملاحظات الواردة عبر الحلقة المغلقة مختصي تقنية المعلومات بعمليات موثوق بها على امتداد البنية التحتية المتباينة.

القيمة في متناول المزيد من العملاء. تقدم جونيبر نتوركس نموذج جديدًا لترخيص أبسترا ضمن الإصدار الجديد، الذي يوسّع قدرات المنصة لتشمل حالات استخدام أكثر. وبوسع العملاء الآن الاختيار من بين ثلاثة مستويات للترخيص مع خيار الترقية السلسة في أي وقت بحسب الحاجة.

وقال مايك بوشونغ نائب رئيس المجموعة لإدارة منتجات مراكز البيانات لدى جونيبر نتوركس، إن منصة أبسترا تواصل تأكيد أهمية الموثوقية والاتساق في عمليات مراكز البيانات المؤلفة من موردين متعددين، مشيرًا إلى أن تقديم الإصدار فري فورم، من شأنه زيادة توسعة الكفاءة التشغيلية المتاحة في السوق. وأضاف: “يتيح الإصدار الجديد من المنصة لمشغلي مراكز البيانات القدرة على التحكّم الكامل في تصميم الشبكة، ما يمنحهم المرونة والتعدّدية الكاملين، كما يُتيح للجميع الاستفادة من الشبكات محددة الأغراض، نظرًا للتخلّص من القيود المعتادة في التصاميم الهيكلية التقليدية، ومن أفضل الممارسات التشغيلية في حقبة الحوسبة السحابية”.

وينبغي للمؤسسات الاستمرار في التركيز على السرعة والنمو في عملياتها، مع الحفاظ على الموثوقية، وذلك تلبيةً لمتطلبات الأعمال المتطورة باستمرار. وتقدّم منصة أبسترا عمليات متسقة وموثوق بها لمراكز البيانات من خلال مخططات محدّدة الأغراض يجري التحقق منها باستمرار، وذلك على امتداد الأنظمة الشبكية من مختلف الموردين والمنتجين. وتواصل جونيبر نتوركس اتباع نهج مختلف تمامًا في إدارة عمليات مراكز البيانات عبر منح العملاء حرية الاختيار والابتكار من خلال دعم مسألة تعدد الموردين والمنتجين.

ويتيح قسم الخدمات الشبكية في جونيبر نتوركس Juniper Networks Professional Services خدمات توظيف منصة أبسترا والترحيل إليها بطريقة مؤتمتة، للعملاء الذين يستخدمون تصاميم مرجعية متحقَّق منها لمراكز البيانات، فضلاً عن التصاميم المرجعية المرنة التي يتيحها الإصدار فري فورم. وتتسم كلتا الخدمتين بكونهما قابلتين للتعديل بالكامل وفق الاحتياجات المؤسسية الخاصة، وبإمكانية تصميمهما وفقًا لمتطلبات العملاء المحددة أو الاستفادة منهما في أية ميزة أو بروتوكول أو بُنية.

وأكّد لي رايت نائب الرئيس وكبير مسؤولي التقنية لقطاع البنية التحتية لدى شركة “أتوس”، أن “شراكة ناجحة” تربط بين شركته وجونيبر نتوركس منذ أكثر من عشر سنوات، مشيرًا إلى “أتوس” بوصفها شركة عالمية في مجال تكامل الأنظمة، تمنح عملاءها المرونة والقدرة على التغيير والتكيّف والابتكار بسرعة، ما يمكنهم من إنشاء بُنى هيكلية شبكية قياسية متعددة الشركاء وقابلة للتكرار لمراكز البيانات التابعة لهم. وقال: “تسمح لنا التصاميم المرجعية الخاصة بمراكز البيانات ضمن أبسترا، بأن نوظّف ونشغّل البُنى الشبكية لمراكز البيانات غير المعتمدة على شركاء محددين، بسرعة وتلقائية وسلاسة. ونحرص في أتوس على دعم العملاء في العديد من القطاعات، إلّا أننا نجد أحيانًا أن متطلبات الأعمال تفرض وجود بُنى شبكية مختلفة. لكننا نستطيع الآن، باستخدام الإصدار فري فورم من منصة أبسترا، إنشاء بنى مختلفة تلقائيًا مع مواصلة تمتعنا بالقدرة على تشغيلها باستخدام المنصة. وتُعدّ البُنى الشبكية المرنة غير المعتمدة على شركاء محددين، والمتسمة بمزايا الموثوقية والبساطة وتحديد الأهداف وقدرات القياس عن بُعد، تحسينات ممتازة لمنصة أبسترا”.

من جانبه، رأى ديفيد برادي النائب التنفيذي للرئيس لدى “ميريد 360” أن قدرة منصة أبسترا الفريدة على إدارة البيئات الشبكية القائمة على موردين متعددين “تمنح عملاءنا المرونة الاستراتيجية لاستخدام معدّات من منتجين وموردين مختلفين”. وأشار إلى أن الإصدار فري فورم من المنصة يقدّم إمكانات إضافية لاستخدام أبسترا ضمن مجموعة مختلفة من تصاميم مراكز البيانات، تأتي جميعها ضمن نموذج ترخيص مُصمم خصيصًا للتوسّع”.

بدوره، قال براد كاسيمور نائب الرئيس لأبحاث مراكز البيانات والشبكات متعدّدة البيئات السحابية لدى “آي دي سي”، إن فرق عمليات مراكز البيانات تواجه تحدّيات وتعقيدات على جبهات متعددة، تتضمّن ضغوطات لجعل العمليات الشبكية أبسط وأكثر مرونة من خلال الأتمتة الشاملة، واضطرابات سلاسل التوريد التي تؤثر في توافر البنية التحتية وتوقيت جداول التحديث، والتعقيد في البيئات والبنى التحتية غير المتجانسة، والفجوات المهارية التي تعيق تكيّف الموظفين الحاليين مع التغيير. وأضاف: “تساعد منصة أبسترا، عبر الإصدار الجديد فري فورم، العملاء على مواجهة هذه التحدّيات من خلال الاستفادة من مزايا الإدارة محدّدة الأهداف لكامل دورة حياة الشبكة، وبدرجة أكبر من التنوّع، لاستيعاب مجموعة أوسع من البروتوكولات والتصاميم الشبكية”.