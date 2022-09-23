احتفالاً باليوم الوطني السعودي 92.. تغطية مباشرة على اقرأ

جدة : البلاد

انتهت قنوات اقرأ الفضائية من وضع اللمسات الأخيرة لتفاصيل التغطية المباشرة الخاصة بها احتفالاً باليوم الوطني السعودي 92.

وبهذه المناسبة ترفع قنوات اقرأ الفضائية وادرتها ومنسوبيها خالص التهاني والتبريكات الى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية والى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله تعالى والي الحكومة الرشيدة والشعب السعودي كافة بذكرى اليوم الوطني السعودي 92.

تتنوع التغطية المباشرة على قناة اقرأ الفضائية بين تاريخية منذ التأسيس وتوحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الملك عبدالعزيز آل سعود مروراً بأبنائه الملوك ووصولاً الى العهد الزاهر للملك سلمان بن عبدالعزيز ومهندس رؤية 2030 الأمير محمد بن سلمان والإنجازات والتطورات المتسارعة في مختلف القطاعات بعدد من الأفلام الوثائقية والتقارير المصورة والاعمال الفنية عن المملكة العربية السعودية.

تحت هاشتاق #اقرأ_تحتفل_بالوطن نشرت اقرأ على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي مئات الاعمال الوطنية احتفالاً بهذه المناسبة التي سيقدمها نجوم من الإعلاميين والاعلاميات على شاشة اقرأ وائل رفيق وعالي القرني واحمد الشبيلي وغدير الفران ورولا ميمني يستضيفون من خلالاها نخبة من المسؤولين ورجال المجتمع من مفكرين ومثقفين وشعراء واعلاميين من الجنسين من مختلف دول العالم سواءً بالحضور في استوديوهات اقرأ او عبر الأقمار الصناعية او عبر سكايب او الاتصال لتنقل مشاعرهم والتهاني باليوم الوطني.

تبدأ التغطية على الهواء مباشرة بمشيئة الله تعالى في يوم الوطن يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022 في تمام الساعة السابعة مساء وتستمر حتى الواحدة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة على قناة اقرأ الفضائية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.