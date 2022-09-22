فريق أممي يبحث استغلال الحوثي للأطفال في جنيف

جنيف – البلاد

التقى فريق مقرر بيع الأطفال واستغلالهم بالفريق الحقوقي اليمني في جنيف على هامش الدورة الـ51 لمجلس حقوق الإنسان.

وناقش الجانبان الوضع المؤسف للأطفال في اليمن وخاصة في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، حيث عرضت نماذج من استغلال مليشيات الحوثي المدعومة من إيران للأطفال والدفع بهم إلى جبهات القتال وإغراء أسرهم بالمال وإغلاق المدارس وفرض رسوم على من يرفضون القتال.

وأكد الفريق اليمني على أنّ وضع الأطفال صعب للغاية؛ لأن ميليشيا الحوثي لا تستجيب للنداءات الأممية أو الإحاطات التي يقدمها فرق المقررين الأمميين، مطالبين بالمزيد من الإجراءات والمواقف الدولية التي توقف انتهاكات ميليشيا الحوثي لحقوق الإنسان