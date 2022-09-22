اقرأ تتيح للمشاهدين من انحاء العالم المشاركة باليوم الوطني السعودي 92

جدة : البلاد

بدأت قناة اقرأ الفضائية منذ وقت مبكر استعداداتها لتغطية شاملة وموسعة احتفالاً باليوم الوطني السعودي 92.

وقررت اقرأ هذا العام اتاحة الفرصة لجميع المشاهدين والمشاهدات من مختلف دول العالم المشاركة باليوم الوطني السعودي 92 وذلك من خلال مقطع فيديو يصور بشكل جيد يعكس مشاعرهم واحتفالاتهم وينقل تهانيهم بهذه المناسبة العزيزة.

وقد وضعت اقرأ بعض الضوابط الفنية لهذه المشاركات منها مراعاة الضوابط الشرعية وتصوير الفيديو بالعرض عن طريق الهاتف الجوال او الكاميرا الخاصة وضوح الصوت والصورة استخدام سماعات اثناء التصوير واضاء ة جيدة وان لا يتجاوز 60 ثانية مع ارسال الاسم الكامل والبلد الى الرقم التالي على تطبيق واتساب 00966539440078 تقبل المشاركات من كلا الجنسين ومن جميع دول العالم.