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اقرأ تتيح للمشاهدين من انحاء العالم المشاركة باليوم الوطني السعودي 92

صحيفة البلادaccess_time26 / صفر / 1444 هـ      22 سبتمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

بدأت قناة اقرأ الفضائية منذ وقت مبكر استعداداتها لتغطية شاملة وموسعة احتفالاً باليوم الوطني السعودي 92.

وقررت اقرأ هذا العام اتاحة الفرصة لجميع المشاهدين والمشاهدات من مختلف دول العالم المشاركة باليوم الوطني السعودي 92 وذلك من خلال مقطع فيديو يصور بشكل جيد يعكس مشاعرهم واحتفالاتهم وينقل تهانيهم بهذه المناسبة العزيزة.

وقد وضعت اقرأ بعض الضوابط الفنية لهذه المشاركات منها مراعاة الضوابط الشرعية وتصوير الفيديو بالعرض عن طريق الهاتف الجوال او الكاميرا الخاصة وضوح الصوت والصورة استخدام سماعات اثناء التصوير واضاء ة جيدة وان لا يتجاوز 60 ثانية مع ارسال الاسم الكامل والبلد الى الرقم التالي على تطبيق واتساب 00966539440078 تقبل المشاركات من كلا الجنسين ومن جميع دول العالم.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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