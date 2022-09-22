طريقة عمل عجينة الفطائر القطنية

وصفة عجين سهلة ومميزة

المقادير اللازمة

2 1/2 كوب ماء دافئ

1/4 كوب سكر

3 ملاعق صغيرة خميرة فورية

1/4 كوب زيت نباتي

6 أكواب طحين لجميع الأغراض

2 ملاعق صغيرة ملح

طريقة العمل

يمزج الماء والسكر والخميرة

اتركي المزيج لبضع دقائق حتى يصبح رغويًا

أضيفي الزيت النباتي

في وعاء اخلطي الدقيق والملح

يضاف الدقيق إلى خليط الخميرة 1/2 كوب في المرة

ويمزج جيدًا بين الإضافات

استمري في إضافة الدقيق حتى يمكن سحب العجين بعيدًا عن جوانب الوعاء

ادهني وعاء كبير زيت ضعي العجينة في الوعاء

اقلبي العجينة لتغطى بالزيت

غطي الوعاء بغلاف بلاستيكي أو منشفة واتركي العجينة ترتفع في درجة حرارة الغرفة حتى تتضاعف حوالي ساعة

ثم تشكل بحسب الرغبة