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وصول الطائرة الإغاثية الثالثة إلى باكستان

صحيفة البلادaccess_time25 / صفر / 1444 هـ      21 سبتمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

وصلت اليوم الطائرة الإغاثية الثالثة إلى مدينة كراتشي، وعلى متنها 30 طنا تشتمل على الخيام والبطانيات والحقائب الإيوائية والسلال الغذائية والتمور، يستفيد منها 4,212 فردًا، وذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لإغاثة متضرري السيول والأمطار بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبمتابعة من سمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

وقد كان في مقدمة مستقبلي الطائرة القنصل العام في مدينة كراتشي بندر بن فهد الدايل، ومدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في باكستان الدكتور خالد العثماني.

وقد تم تسلم المواد الإغاثية من قبل إدارة الكوارث الطبيعية ليتم توزيعها على المتضررين بعدد من المناطق في باكستان حسب الاحتياج لكل منطقة.

وتأتي هذه المساعدات تجسيداً للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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