فوائد العسل المذهلة.. وظيفة لن تتوقعها خاصة بالجروح في الجسم

العسل له فوائد كبرى يعلمها الملايين لكن يبدو أن هناك أمرا مستغربا.

يقول علماء من جامعة مانشستر إن العسل له خصائص استثنائية مضادة للميكروبات وتجدد الأنسجة.

والتي يجب استغلالها بالكامل للمساعدة في التئام الجروح.

ويقول الباحثون إن المادة الحلوة تقدم بديلا للأدوية التقليدية المضادة للميكروبات.

التي أصبحت غير فعالة بشكل متزايد في مواجهة المقاومة المتزايدة.

ويقول الباحثون إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتحديد وقياس المركبات.

التي تعطي العسل خصائصه المضادة للميكروبات وخصائص التئام الجروح لجعله أكثر موثوقية وموحدة.

يستخدم العسل بشكل أساسي بشكل موضعي على الجروح لخصائصه المضادة للبكتيريا الناتجة عن قدرته على إنتاج بيروكسيد الهيدروجين ووجود مركبات نشطة أخرى.

وتشتمل المركبات على الفينولات، والديفينسين -1 ، والميثيل جليوكسال.

وتساهم حموضته وقلة توافر الماء أيضا في خصائص علاج العسل، وتوفر لزوجته أيضا حاجزا رطبا فعالا بين موقع الجرح والبيئة الخارجية.

أفاد الباحثون أن مجموعة متنوعة من الجروح عولجت بالعسل، مثل الحروق والصدمات والجروح المزمنة.

وقد أظهرت بعض الدراسات كيف يمكن أن تكون البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية أكثر عرضة للمضادات الحيوية عند استخدامها جنبا إلى جنب مع العسل.